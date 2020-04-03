с чего всё началось

Правительство России готовит поправки к бюджету на этот год, ориентируясь теперь на то, что баррель нефти будет стоить $20, сообщает Bloomberg со ссылкой на правительственные источники.

Bloomberg: Россия перепишет бюджет под $20 за баррель нефти

Политика Польша может отказаться от закупки американских истребителей F-35A Министр государственных активов Польши Яцек Сасин заявил, что Варшава проанализирует необходимость закупки американских истребителей F-35 на фоне возможного экономического кризиса, из-за распространения коронавируса.

Общество В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.

Общество Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о правилах поведения при режиме повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС).

Футбол Комментатор Уткин оскорбил Дзюбу Известный спортивный журналист Василий Уткин в эфире своего Youtube-канала оскорбил капитана сборной России Артёма Дзюбу.

Общество Минпросвещения не исключило необходимости школьникам учиться летом Чиновник подчеркнул, что регионы должны будут сами определить режим функционирования школ и детских садов на период нерабочих дней, продлённых до мая.

Общество Путин подписал закон об онлайн-продаже лекарств Президент России Владимир Путин подписал закон о дистанционной продаже безрецептурных лекарств и медицинских препаратов.

Происшествия В Москве арестовали генерал-майора юстиции Бирюкова Москва, 3 апреля 2020, 18:43 — REGNUM Басманный суд Москвы до 1 июня арестовал замначальника следственного департамента МВД России, генерал-майора юстиции Александра Бирюкова, обвиняемого в злоупотреблении должностным полномочий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 апреля в пресс-службе суда.

Экономика В Ростовской области утвердили меры поддержки бизнеса Ростов-на-Дону, 3 апреля 2020, 14:35 — REGNUM В Ростовской области утверждён план первоочередных мер по обеспечению социальной стабильности и устойчивого развития экономики в условиях распространения COVID-2019.

Здоровье Пульмонолог назвал лучший способ борьбы с коронавирусом Врач-пульмонолог Александр Пальман заявил, что карантин и самоограничение являются лучшим способом борьбы с коронавирусом, поскольку лекарства от него пока нет.

Экономика Набиуллина призвала россиян тратить сбережения взвешенно Председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции с журналистами заявила, что универсальных советов россиянам в ситуации с распространением коронавирусной инфекции нет, но не стоит поддаваться импульсам и подойти к трате сбережений взвешенно, передает РИА Новости.