Экономика
КоммерсантъBloomberg: Россия перепишет бюджет под $20 за баррель нефти
Правительство России готовит поправки к бюджету на этот год, ориентируясь теперь на то, что баррель нефти будет стоить $20, сообщает Bloomberg со ссылкой на правительственные источники.
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с чего всё началось
Российское правительство может увеличить объем заимствований на 1–1,5 трлн руб. ($13–19 млрд), если цены на нефть в текущем году будут находиться на уровне $20 за баррель, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.Ведомости05:14
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Политика
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Политика
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Министр государственных активов Польши Яцек Сасин заявил, что Варшава проанализирует необходимость закупки американских истребителей F-35 на фоне возможного экономического кризиса, из-за распространения коронавируса.
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В Татарстане право на выход из дома дают по SMS.
Экономика
В МВФ заявили, что мировая экономика остановилась
Мировая экономика практически остановилась, ситуация намного хуже, чем в ходе кризиса 2008-2009 годов, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.
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Общество
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Общество
В Москве оштрафовали первых трех нарушителей режима самоизоляции
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Футбол
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Известный спортивный журналист Василий Уткин в эфире своего Youtube-канала оскорбил капитана сборной России Артёма Дзюбу.
Общество
Экс-глава МИД Австрии обвинила мужа в домашнем насилии
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль обвинила мужа в рукоприкладстве.
Общество
Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома
Министерство указывает: данная мера необходима, чтобы снизить высокую концентрацию покупателей в "магазинах у дома" и рассредоточить людей по разным торговым форматам.
Общество
В Подмосковье ввели штрафы за нарушение режима самоизоляции
В Московской области вслед за столицей ввели штрафы за нарушение режима самоизоляции.
Политика
Алексей Дюмин принял участие в заседании Госсовета РФ
Участие в заседании принял Губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
Музыка
Умер автор песни Ain’t No Sunshine Билл Уизерс
Общество
Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве
Общество
У умершей в Перми журналистки был коронавирус
Шоу-бизнес
Татьяна Тарасова показала архивное свадебное фото
На свадебном снимке Тарасова запечатлена вместе со своим третьим мужем, музыкантом Владимиром Крайневым.
Общество
Минпросвещения не исключило необходимости школьникам учиться летом
Чиновник подчеркнул, что регионы должны будут сами определить режим функционирования школ и детских садов на период нерабочих дней, продлённых до мая.
Общество
Путин подписал закон об онлайн-продаже лекарств
Президент России Владимир Путин подписал закон о дистанционной продаже безрецептурных лекарств и медицинских препаратов.
Энергетика
В Кремле прокомментировали желание Белоруссии купить нефть по $4
Москва, 2 апреля 2020, 13:11 — REGNUM Белоруссия сможет приобрести нефть у России по $4 за баррель, только если на рынке будет соответствующее предложение.
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В Москве арестовали генерал-майора юстиции Бирюкова
Москва, 3 апреля 2020, 18:43 — REGNUM Басманный суд Москвы до 1 июня арестовал замначальника следственного департамента МВД России, генерал-майора юстиции Александра Бирюкова, обвиняемого в злоупотреблении должностным полномочий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 апреля в пресс-службе суда.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения режима нерабочих дней
В России могут сократить режим нерабочих дней, если угроза распространения коронавируса станет минимальной, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Общество
Стало известно состояние здоровья главврача больницы в Коммунарке
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, у которого ранее был подтвержден новый коронавирус, сейчас чувствует себя нормально.
Экономика
В Ростовской области утвердили меры поддержки бизнеса
Ростов-на-Дону, 3 апреля 2020, 14:35 — REGNUM В Ростовской области утверждён план первоочередных мер по обеспечению социальной стабильности и устойчивого развития экономики в условиях распространения COVID-2019.
Общество
Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 32 регионах России
В 32 российских регионах за сутки выявили 601 случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Здоровье
Пульмонолог назвал лучший способ борьбы с коронавирусом
Врач-пульмонолог Александр Пальман заявил, что карантин и самоограничение являются лучшим способом борьбы с коронавирусом, поскольку лекарства от него пока нет.
Экономика
Набиуллина призвала россиян тратить сбережения взвешенно
Председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции с журналистами заявила, что универсальных советов россиянам в ситуации с распространением коронавирусной инфекции нет, но не стоит поддаваться импульсам и подойти к трате сбережений взвешенно, передает РИА Новости.
Здоровье
Названо кардинальное отличие коронавируса от гриппа
Во время эпидемии гриппа у большинства населения есть иммунитет, что позволяет остановить распространение заболевания, рассказал специалист из Университета Вашингтона в Сент-Луисе Эбигейл Карлсон изданию Business Insider.