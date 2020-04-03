Экономика

КоммерсантъКоммерсантъBloomberg: Россия перепишет бюджет под $20 за баррель нефти

Правительство России готовит поправки к бюджету на этот год, ориентируясь теперь на то, что баррель нефти будет стоить $20, сообщает Bloomberg со ссылкой на правительственные источники.
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с чего всё началось
Российское правительство может увеличить объем заимствований на 1–1,5 трлн руб. ($13–19 млрд), если цены на нефть в текущем году будут находиться на уровне $20 за баррель, пишет
 Bloomberg со ссылкой на источники.
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