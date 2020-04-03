с чего всё началось

Правительство России готовит поправки к бюджету на этот год, ориентируясь теперь на то, что баррель нефти будет стоить $20, сообщает Bloomberg со ссылкой на правительственные источники.

Bloomberg: Россия перепишет бюджет под $20 за баррель нефти

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