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Bloomberg: Россия построила «финансовую крепость» против новых западных санкций

За последние несколько лет России удалось построить "финансовую крепость", которая позволит стране пережить новые западные санкции без особых потерь, пишет Bloomberg.
РИА Новости
В статье подчеркнули, что Кремль смог нарастить резервы, свести государственный долг к одному из самых низких значений среди основных мировых экономик.
Газета.Ru
Также Россия стремится снизить зависимость от доллара, переведя как сбережения, так и внешнеторговые расчеты в другие валюты, в том числе в евро и юань.
Национальная служба новостей
Как допускают в Bloomberg, лишь наиболее экстремальные сценарии введения рестрикций в адрес РФ негативно скажутся на росте экономики.
Газета.Ru

Подробнее о событии

Bloomberg: Россия выстроила финансовую крепость для защиты от новых западных санкций
ПРАЙМ07:14
Bloomberg: Россия построила «крепость» против санкций Запада
URA.Ru06:47
Bloomberg: Россия смогла возвести «финансовую крепость» против санкций Запада
Газета.Ru06:14
Bloomberg: Россия возвела «финансовую крепость» против санкций Запада
Комсомольская правда06:34
Bloomberg: благодаря своей «финансовой крепости» РФ переживёт новые санкции
Pravda.Ru05:47
Bloomberg: Россия отгородилась «финансовой крепостью» от западных санкций
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Bloomberg: Россия построила «финансовую крепость» против новых западных санкций
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