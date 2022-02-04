Спортсменка жаловалась на ухудшение состояния здоровья из-за некачественной еды Российской биатлонистке Валерии Васнецовой поменяли меню в карантинном отеле Пекина после ее жалоб на плохую еду и обращения СБР в МОК по этому вопросу.
Троих 14-летних школьников из Канска сотрудники ФСБ летом 2020 года обвинили в создании террористического сообщества за чат с перепиской и задуманные планы в шутку «взорвать» здание спецслужбы в компьютерной игре Minecraft.
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве за неделю снизился с 64,8% до 63,2%. Прививку первым компонентом вакцины в столице сделали более 7,1 млн раз, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в пятницу.
Ранее глава Роспотребнадзора заявляла, что ограничения для контактировавших с больными омикроном утрачивают смысл, так как новый штамм не только заразнее, но и имеет более короткий инкубационный период.