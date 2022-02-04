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Bloomberg: Россия построила финансовую крепость против новых западных санкций

За последние несколько лет России удалось построить "финансовую крепость", которая позволит стране пережить новые западные санкции без особых потерь, пишет Bloomberg.
РИА Новости
Нефть Brent подорожала до $92 впервые с 2014 года В статье говорится, что российским властям удалось нарастить резервы, свести госдолг к одному из самых низких значений среди основных мировых экономик, а также добиться профицита бюджета.
Национальная служба новостей
"Россия намного лучше готова к санкциям, чем раньше, по крайней мере по макропоказателям", — заявила в комментарии к статье старший экономист БКС Наталья Лаврова.
РИА Новости
Также Россия стремится снизить зависимость от доллара, переведя как сбережения, так и внешнеторговые расчеты в другие валюты, в том числе в евро и юань.
Национальная служба новостей

Подробнее о событии

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