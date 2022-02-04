Нефть Brent подорожала до $92 впервые с 2014 года В статье говорится, что российским властям удалось нарастить резервы, свести госдолг к одному из самых низких значений среди основных мировых экономик, а также добиться профицита бюджета.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев создал рабочую группу для реализации проекта "Екатеринбургское центральное пассажирское кольцо", сообщили в департаменте информационной политики региона в пятницу.
Как сообщалось, "Газпром" и CNPC в 2015 году подписали Соглашение об основных условиях трубопроводных поставок газа с месторождений Западной Сибири в Китай по "западному" маршруту (по газопроводу "Сила Сибири - 2") и меморандум о взаимопонимании по проекту трубопроводных поставок природного газа в Китай с Дальнего Востока России.
Правительство Норвегии приняло решение назначить действующего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на должность главы ЦБ после того, как он уйдет с поста руководителя альянса, говорится в сообщении правительства королевства.