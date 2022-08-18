Будьте в Плюсе

Bloomberg: Россия потребовала оплачивать СПГ с проекта «Сахалин-2» через Газпромбанк

Российская сторона выдвинула новое требование по оплате поставок сжиженного природного газа (СПГ) с проекта «Сахалин-2», обращенное к покупателям из Японии и Южной Кореи, пишет Bloomberg.
Lenta.ru
По данным агентства, несколько покупателей российского СПГ уже изучают, будут ли платежи через Газпромбанк нарушением санкций.
Московский Комсомолец
Согласно документам от 16 августа, платежи для Sakhalin Energy будут осуществляться через BNY Mellon, который выступает банком-корреспондентом для ГПБ по долларовым расчетам.
Frank Media
При наличии такого американского посредника импортеры российского СПГ могут избежать потенциальных санкционных ограничений.
Frank Media

Подробнее о событии

Россия выдвинула новое требование к покупателям российского газа
Московский Комсомолец10:08
Bloomberg: Россия потребовала оплачивать СПГ с проекта «Сахалин-2» через Газпромбанк
Lenta.ru09:41
Партнеры «Сахалин-2» будут платить за газ через Газпромбанк в долларах
Frank Media08:20
Показать все источники

Интересное

В детском саду в Новосибирске пятилетняя девочка разбилась на самокате

В Новосибирске пятилетняя девочка каталась на самокате в детском саду и разбилась.
Lenta.ru09:56

В МИД РФ заявили, что прямое столкновение России с США и НАТО не в интересах Москвы

Столкновение российской стороны с США и НАТО не в интересах Москвы, Россия как ядерная держава продолжит действовать максимально ответственно.
Lenta.ru09:59

Дипломат Нечаев: Россия ответит на ограничение выдачи виз россиянам в ЕС

Евросоюз или отдельные государства объединения могут полностью прекратить выдавать визы разного уровня гражданам России, официальная Москва даст ответ на эти действия.
РБК09:09

В администрацию Херсонской области назначили новых российских управленцев

Новых управленцев из России назначили на должности в администрацию Херсонской области.
RT на русском10:17

АвтоВАЗ возьмет дефекты новой Lada Vesta на особый контроль

Руководство АвтоВАЗа поручило дилерам Lada с особым вниманием отнестись к дефектам Vesta NG (New Generation или «новое поколение»).
Motor10:00

Коста подтвердил, что у него истекает контракт с UFC

Бывший претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг), бразилец Пауло Коста признался, что пока не знает, какое будущее ждёт его после турнира UFC 278.
Чемпионат02:17

Минобороны: в Калининградскую область перебросили три самолета МиГ-31 с ракетами «Кинжал»

В Калининградскую область переброшены три МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", сообщило Минобороны.
РИА Новости07:06

ЦБ посоветовал россиянам хранить сбережения в долларах на счету в банке за рубежом

В Центробанке заявили, что российским гражданам, которые хранят деньги в валюте "недружественных" стран, стоит завести счет в банке за рубежом.
Газета.Ru08:43

Военкор Коц назвал окраину Донецка самым «горячим» участком спецоперации на Украине

Российский военный корреспондент Александр Коц написал в своем Telegram-канале, что самым "горячим" участком спецоперации на Украине являются позиции добровольческого батальона ДНР "Пятнашка".
Газета.Ru10:11

Авторы Just Cause не смогли завершить игру про Железного человека из-за Disney

Кристофер Сандберг, один из основателей Avalanche Studio, известной по серии Just Cause, рассказал об отменённой в 2012 году игре про Железного человека.
Игромания.ру06:09