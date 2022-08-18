Lenta.ruBloomberg: Россия потребовала оплачивать СПГ с проекта «Сахалин-2» через ГазпромбанкРоссийская сторона выдвинула новое требование по оплате поставок сжиженного природного газа (СПГ) с проекта «Сахалин-2», обращенное к покупателям из Японии и Южной Кореи, пишет Bloomberg.Lenta.ruПо данным агентства, несколько покупателей российского СПГ уже изучают, будут ли платежи через Газпромбанк нарушением санкций.Московский КомсомолецСогласно документам от 16 августа, платежи для Sakhalin Energy будут осуществляться через BNY Mellon, который выступает банком-корреспондентом для ГПБ по долларовым расчетам.Frank MediaПри наличии такого американского посредника импортеры российского СПГ могут избежать потенциальных санкционных ограничений.Frank MediaЧитать далееСвернутьПодробнее о событииРоссия выдвинула новое требование к покупателям российского газаМосковский Комсомолец10:08Bloomberg: Россия потребовала оплачивать СПГ с проекта «Сахалин-2» через ГазпромбанкLenta.ru09:41Партнеры «Сахалин-2» будут платить за газ через Газпромбанк в долларахFrank Media08:20Показать все источникиОценить41Поделиться