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Bloomberg: Россия предложила Индии проводить часть расчетов в национальных валютах

Россия предложила властям Индии проводить часть торговых расчетов в национальных валютах, а другую часть - в долларах или евро.
ТАСС
Агентство отмечает, что, несмотря на то что западные страны стремятся свернуть отношения с Москвой, Индия хочет продолжать двустороннюю торговлю из-за своей зависимости от российского вооружения.
РИА Новости
Еще в начале апреля стало известно, что Россия и Индия могут расширить торговлю в национальных валютах в ближайшем будущем, а индийцы могут занять те ниши, которые освободили западные компании.
Взгляд.ру
Издание Economic Times ранее сообщило, что индийские иностранные нефтяные компании планируют закупить у РФ как можно больше нефти, пытаясь заключить все новые соглашения с отечественными предприятиями.
Экономика сегодня

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