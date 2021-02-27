Альянс ОПЕК+ ранее утвердил увеличение нефтедобычи в России и Казахстане — на 65 тысяч баррелей и 10 тысяч баррелей в сутки соответственно. При этом Саудовская Аравия согласилась снизить объем добычи продукта до 8,5 млн баррелей в сутки.

С чего всё началось С 1 по 25 февраля Россия в среднем добывала 1,38 млн тонн нефти и конденсата в сутки (примерно 10,09 млн баррелей в сутки), сообщило Bloomberg со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК), филиала Минэнерго России. Коммерсантъ вчера в 13:42