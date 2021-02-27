Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Экономика сегодня
Экономика сегодня

Bloomberg: Россия снизила объемы нефтедобычи в феврале

Альянс ОПЕК+ ранее утвердил увеличение нефтедобычи в России и Казахстане — на 65 тысяч баррелей и 10 тысяч баррелей в сутки соответственно. При этом Саудовская Аравия согласилась снизить объем добычи продукта до 8,5 млн баррелей в сутки.В источнике
Экономика сегодня
ФАН
Накануне.Ru
Газета.Ru
Lenta.ru
ГЛАС.RU
С чего всё началось
С 1 по 25 февраля Россия в среднем добывала 1,38 млн тонн нефти и конденсата в сутки (примерно 10,09 млн баррелей в сутки), сообщило Bloomberg
 со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК), филиала Минэнерго России.
Подробнее о событии

Морозы стали причиной сокращения нефтедобычи в России

ФАН01:47

Россия сократила добычу нефти вопреки договоренностям ОПЕК+

Коммерсантъвчера в 13:42

Россия снизила добычу нефти вопреки договоренностям ОПЕК+

Компаниявчера в 14:28

Россия снизила нефтедобычу вопреки договоренностям ОПЕК+

Газета.Ruвчера в 15:25

Аномальные холода обвалили добычу нефти в России

Секрет фирмывчера в 12:58

Холода обвалили добычу нефти в России

Lenta.ruвчера в 12:31

Россия снизила добычу нефти вопреки договоренностям ОПЕК+

Forbesвчера в 12:06
Интересное