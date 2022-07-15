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Bloomberg: Россия собирается начать торговлю маркерным сортом нефти в 2023 году

У российского правительства уже есть план создания национального маркерного сорта нефти в 2023 году, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на документацию проекта.
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Утверждается, что Россия «будет работать над привлечением иностранных партнеров к закупке нефти с целью выйти на объемы торговли, достаточные для установления контрольного ценового показателя в период между мартом и июлем 2023 года».
Коммерсантъ
Два неназванных российских чиновника подтвердили Bloomberg, что ведется работа над созданием эталонного сорта нефти с целью обеспечить торговлю сырьем без какого-либо внешнего давления или ограничений.
РБК
Западные страны продолжают обсуждать различные меры, чтобы ограничить доходы России от экспорта энергоресурсов.
РИА Новости

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