Утверждается, что Россия «будет работать над привлечением иностранных партнеров к закупке нефти с целью выйти на объемы торговли, достаточные для установления контрольного ценового показателя в период между мартом и июлем 2023 года».
Два неназванных российских чиновника подтвердили Bloomberg, что ведется работа над созданием эталонного сорта нефти с целью обеспечить торговлю сырьем без какого-либо внешнего давления или ограничений.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время инспекции группировки войск на Украине поручил усилить действия российских военных группировок "Юг" и "Центр" для исключения возможности Вооруженных сил Украины наносить массированные ракетные удары по городам Донбасса и других регионов.