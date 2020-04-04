Вашингтон, 5 апреля 2020, 11:01 — REGNUM Добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки готова сократить Россия при условии присоединения к соглашению США, сообщает 4 апреля Bloomberg. Издание отмечается, что Москва готова рассмотреть сокращение даже в 1,5 млн баррелей нефти в сутки.

Bloomberg: Россия сократит добычу нефти, если в сделку вступит США

Общество Глава Роспотребнадзора рассказала о путях передачи коронавируса По данным на 4 апреля, в России было выявлен 4731 случай инфицирования. С начала распространения коронавируса в стране умерли 43 пациента.

Происшествия Сотрудник ростовского СИЗО попал под следствие за побег обвиняемого Недобросовестное исполнение должностных обязанностей младшим инспектором отдела безопасности СИЗО и отсутствие должного контроля стало причиной побега обвиняемого в краже.

Здоровье В ЛНР сообщили о четырех случаях заражения коронавирусом Четыре случая заражения коронавирусом нового типа зарегистрировано в самопровозглашенной Луганской народной республике, сообщила в воскресенье глава Минздрава республики Наталия Пащенко.

Общество В Москве и Подмосковье разрешили работу салонов красоты с медлицензией В Москве и Московской области разрешили работу салонов красоты, массажных, косметических и спа-салонов, работающих по медицинской лицензии, на период режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Общество В Таиланде у семи россиян обнаружили коронавирус Коронавирус нового вида обнаружен у семи граждан России, которые находились в двух популярных туристических провинциях - Чонбури и Пхукет.

Общество Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Происшествия Историка Соколова этапировали в Петербург Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей возлюбленной, аспирантки Анастасии Ещенко, этапирован из Москвы в Санкт-Петербург.

Экономика Сбербанк объяснил, кто может получить кредитные каникулы В банке объяснили, что в соответствии с законом кредитные каникулы предоставляют только по кредитам, максимальная сумма которого не превышает: по ипотеке - 1,5 млн рублей, по автокредитам - 600 тыс. рублей; по потребкредитам для индивидуальных предпринимателей - 300 тыс. рублей; по потребкредитам для физлиц - 250 тыс. рублей; по кредитным картам для физлиц - 100 тыс. рублей.

Общество У погибшей журналистки из Перми был коронавирус У журналистки Анастасии Петровой из пермского издания «Деловой интерес», которая скончалась 31 марта в реанимации на аппарате ИВЛ, все-таки был коронавирус, хотя первая проба показала отрицательный результат.

Общество РЖД отменяют поезда в Калининград С 6 апреля РЖД временно отменяют поезда в между городами РФ и Калининградом, следующие транзитом через Белоруссию и Литву, в рамках ограничительных мер для предупреждения распространения коронавируса.