Энергетика
REGNUMBloomberg: Россия сократит добычу нефти, если в сделку вступит США
Вашингтон, 5 апреля 2020, 11:01 — REGNUM Добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки готова сократить Россия при условии присоединения к соглашению США, сообщает 4 апреля Bloomberg. Издание отмечается, что Москва готова рассмотреть сокращение даже в 1,5 млн баррелей нефти в сутки.
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