Коронавирус
REGNUMBloomberg: Россия сократит добычу нефти, если в сделку вступят США
Вашингтон, 5 апреля 2020, 11:01 — REGNUM Добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки готова сократить Россия при условии присоединения к соглашению США, сообщает 4 апреля Bloomberg. Издание отмечается, что Москва готова рассмотреть сокращение даже в 1,5 млн баррелей нефти в сутки.
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Общество
Министр просвещения допустил продление учебного года для школьников
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня.
Общество
Первые две пациентки с коронавирусом умерли в Нижегородской области
Первые две пациентки в возрасте 80 и 83 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией нового типа умерли в Нижегородской области.
Общество
В Италии зафиксировали замедление роста числа жертв коронавируса
По данным Университета Джонса Хопкинса, Италия наряду с Испанией демонстрирует самые высокие показатели среди европейских стран по числу жителей, зараженных коронавирусом.
Общество
Представитель ВОЗ назвала первые симптомы коронавируса
Представитель ВОЗ Маргарет Харрис рассказала, что у 90% заразившихся коронавирусом появляется высокая температура и лихорадка.
Футбол
Призвавший соблюдать карантин Уокер вызвал домой проституток
Игрок «Манчестер Сити» Кайл Уокер, ранее призвавший болельщиков соблюдать карантин, попал в скандал.
Общество
Амир Хан: «Коронавирус пришел не из Китая. Это все из-за вышек 5G»
Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Амир Хан высказал свою версию появления пандемии коронавируса.
Религия
У трех священников Московской городской епархии выявили коронавирус
Коронавирус выявили у трех священнослужителей Московской епархии, сообщается в воскресенье в Telegram-канале рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Политика
У капитана «Теодора Рузвельта» обнаружен коронавирус
Как сообщает The New York Times, у бывшего капитана авианосца ВМС США «Теодор Рузвельт» Бретта Крозьера обнаружен коронавирус.
Происшествия
На границе Башкирии с Челябинской областью сотрудники ГИБДД останавливают автомобили и просят водителей вернуться домой
Сотрудники ГИБДД на границе Башкирии с Челябинской областью «дают рекомендации возвращаться домой».
Общество
В Киеве запретили выходить на улицу без маски
Жителям Киева запретили выходить на улицу и появляться в других общественных местах без маски или респиратора в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщил телеканал «112 Украина» со ссылкой на распоряжение столичной администрации.
Общество
Профессор Яковлев посоветовал не носить медицинскую маску на улице
Профессор Яковлев посоветовал россиянам не носить медицинскую маску на улице.
Политика
Путин поручил ввести в регионах особый порядок передвижения
Президент Владимир Путин на фоне распространения пандемии коронавируса поручил ввести в регионах особый порядок передвижения лиц и транспортных средств.
Политика
Трамп объявил в США самые тяжелые дни битвы с коронавирусом
Американский президент Дональд Трамп сообщил, что ближайшие недели в США станут самыми тяжелыми из-за стремительно распространяющегося по стране коронавируса COVID-19.
Экономика
Сбербанк объяснил, кто может получить кредитные каникулы
В банке объяснили, что в соответствии с законом кредитные каникулы предоставляют только по кредитам, максимальная сумма которого не превышает: по ипотеке - 1,5 млн рублей, по автокредитам - 600 тыс. рублей; по потребкредитам для индивидуальных предпринимателей - 300 тыс. рублей; по потребкредитам для физлиц - 250 тыс. рублей; по кредитным картам для физлиц - 100 тыс. рублей.
Общество
Около 26 тысяч россиян за рубежом заполнили форму на получение помощи
«26 тысяч людей, которые оставили о себе сведения для планирования вылета в Россию или для получения социальной помощи», — сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос.
Политика
Украинский политолог заявил о запугивании Зеленского извне
Стремление президента Украины Владимира Зеленского поскорее открыть рынок сельхозземель говорит о том, что его запугали, заявил политолог Михаил Погребинский.
Шоу-бизнес
Обнародованы кадры с домом дочери Успенской в Лос-Анджелесе
Как видно на обнародованных кадрах, 30-летняя женщина живет в просторных апартаментах многоквартирного дома с дорогой мебелью, стильным интерьером и картинами современных художников.
Экономика
ЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно.
Политика
МИД высмеял шведского министра, объявившего об атаке «русских троллей»
Российский МИД поиронизировал на своей странице в Facebook над шведским министром энергетики и цифрового развития Андерсом Игеманом, ранее объявившим себя жертвой "русских троллей".
Общество
Специалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии
Развитие в нынешней ситуации онлайн-сервисов, которые помогают получить желаемое без помощи специалистов, может привести к тому, что в зоне риска окажутся младшие сотрудники профильных отделов, младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики, учителя и репетиторы.
Здоровье
На последней стадии коронавирус поражает все органы
Коронавирус поражает не только легкие, но и другие органы, распространяясь на поздней стадии заболевания.
Авто
Автомобили Toyota в России подорожали
Меньше всего прибавил в цене Toyota Corolla – 29 тыс. рублей.
Общество
Собянин утвердил штрафы за нарушение режима самоизоляции в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил штрафы до 5000 руб. за нарушение режима самоизоляции в столице.
Общество
Правительство решило отменить пени за неуплату по ЖКХ
Премьер-министр Михаил Мишустин 2 апреля подписал постановление, согласно которому будут приостановлены начисления пени при неоплате коммунальных услуг сроком до 1 января 2021 года.
Общество
55 предприятий Ярославской области начнут работать с понедельника
Начиная с понедельника, в Ярославской области заработают промышленные предприятия, вносящие ключевой вклад в экономику региона и задействованные в значимых для всего государства производственных цепочках.
Общество
Власти Калининграда оценили последствия отмены поездов
Отмена всех поездов в Калининград из-за коронавируса не повлечёт экономические потери.
Происшествия
В Курской области карантин по коронавирусу сняли с 612 человек
Как сообщает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции, на 7:30 5 апреля в Курской области по наблюдением врачей находятся 332 человека.