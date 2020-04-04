Энергетика
REGNUMBloomberg: Россия сократит добычу нефти, если в сделку вступят США
Вашингтон, 5 апреля 2020, 11:01 — REGNUM Добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки готова сократить Россия при условии присоединения к соглашению США, сообщает 4 апреля Bloomberg. Издание отмечается, что Москва готова рассмотреть сокращение даже в 1,5 млн баррелей нефти в сутки.
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Комментарии
Здоровье
Мишустин поручил принять в России ряд мер из-за коронавируса
Российский премьер Михаил Мишустин дал ряд поручений для борьбе с распространением коронавирусной инфекции в стране.
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Политика
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Президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к россиянам продлил режим нерабочих дней до 30 апреля.
Политика
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Политика
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Общество
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Происшествия
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Авто
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Политика
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Стремление президента Украины Владимира Зеленского поскорее открыть рынок сельхозземель говорит о том, что его запугали, заявил политолог Михаил Погребинский.
Общество
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Происшествия
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Экономика
ЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно.
Происшествия
Житель Рязанской области задержан за убийство пяти человек
Житель Рязанской области задержан за убийство пяти человек Следственные органы СКР в Рязанской области сейчас допрашивают местного жителя Антона Франчикова, который вечером в субботу застрелил из охотничьего ружья пять человек в подъезде своего дома в поселке Елатьма.
Экономика
Путин подписал закон о кредитных каникулах
В России пострадавшие из-за коронавируса граждане, индивидуальные предприниматели и субъекты малого и среднего предпринимательства получают право на кредитные каникулы – отсрочку погашения суммы основного долга и уплаты процентов по кредитам.
Происшествия
Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину
В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Общество
Специалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии
По мнению аналитиков, в зону риска в первую очередь попадут турагенты и экскурсоводы — из-за ограничений на передвижения компании вынуждены приостановить работу.
Общество
В Москве и Подмосковье разрешили работу салонов красоты с медлицензией
В Москве и Московской области разрешили работу салонов красоты, массажных, косметических и спа-салонов, работающих по медицинской лицензии, на период режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Общество
Собянин объяснил жесткие меры в Москве из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил жесткие меры в Москве из-за распространения коронавируса в эфире телеканала «Россия 1». По оценке Собянина, Москва находится в самой высокой группе риска среди регионов России.
Общество
Голикова объяснила приостановку вывоза россиян из-за рубежа
Голикова обратила внимание, что приостановка вывоза нужна "для четкого понимания, кто, в каком количестве и куда прилетит".
Армия и оружие
На Северном флоте атомная подлодка «Северодвинск» готовится к учениям
По информации пресс-службы, «Северодвинск» — головная подлодка проекта 885 «Ясень» — готовится к выходу в Баренцево море для отработки курсовых задач.
Транспорт
РЖД ограничили сообщение с Калининградской областью
Москва, 5 апреля 2020, 15:57 — REGNUM Пассажирские поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Калининград отменили в ОАО «Российские железные дороги», сообщили 5 апреля в пресс-службе холдинга.
Экономика
Правительство обсуждает вопрос прямой помощи малому бизнесу
Вопрос прямой поддержки малого бизнеса обсуждается в правительстве, однако эти меры очень дорогостоящие, сообщил глава Минэкономики России Максим Решетников.
Экономика
Набиуллина посоветовала россиянам разумно тратить сбережения
Необходимо не поддаваться импульсам и тратить сбережения взвешенно, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Общество
Минздрав дал рекомендации работодателям из-за ситуации с коронавирусом
Минздрав России рекомендует работодателям обеспечить средствами индивидуальной защиты сотрудников, которые должны общаться с людьми в течение рабочего дня, в связи с распространением коронавируса, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Авто
Появились изображения преемника легендарной «Нивы»
Каким мог быть преемник легендарного внедорожника, показал в социальных сетях независимый промышленный дизайнер Александр Исаев.
Общество
Губернатор Краснодарского края рассказал о продлении карантина
Режим карантина в Краснодарском крае продлен до 12 апреля для борьбы с распространением коронавируса, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Шоу-бизнес
У Селены Гомес диагностировали биполярное расстройство
Американская актриса и певица Селена Гомес рассказала, что ей диагностировали биполярное расстройство.
Здоровье
Инфекционную больницу в Перми закрыли на карантин по коронавирусу
Отделения краевой инфекционной больницы на Пушкина, 96 в Перми по предписанию главного санитарного врача закрыты на карантин по коронавирусу.
Общество
Вирусолог сделал прогноз о сроках эпидемии коронавируса в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн подверг сомнению прогнозы по пику эпидемии коронавируса в России, ожидающемуся на следующей неделе.