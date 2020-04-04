Энергетика

REGNUMREGNUMBloomberg: Россия сократит добычу нефти, если в сделку вступят США

Вашингтон, 5 апреля 2020, 11:01 — REGNUM Добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки готова сократить Россия при условии присоединения к соглашению США, сообщает 4 апреля Bloomberg. Издание отмечается, что Москва готова рассмотреть сокращение даже в 1,5 млн баррелей нефти в сутки.
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Bloomberg: Россия снизит производство нефти на 10%, если США согласятся сократить добычу

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Источники Bloomberg: Россия согласна сократить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки

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Bloomberg: Россия готова сократить добычу нефти на 1 млн баррелей в день

Коммерсантъвчера в 19:34

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Profinance.ruвчера в 14:22

СМИ узнали о готовности нефтяников России сократить добычу

РБК03 апреля в 12:21
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Комментарии

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Мишустин поручил принять в России ряд мер из-за коронавируса

Российский премьер Михаил Мишустин дал ряд поручений для борьбе с распространением коронавирусной инфекции в стране.
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Дом в Орехово-Зуеве, где произошел взрыв газа, будут восстанавливать

Жилой дом в Орехово-Зуеве, где в субботу произошел взрыв бытового газа, решили восстанавливать.
ТАСС 08:25
Политика

США и Канада могут ввести пошлины на нефть из России

Соединенные Штаты и Канада рассматривают возможность обложения пошлиной нефти из России и Саудовской Аравии, пишет Financial Times, ссылаясь на властей канадской нефтедобывающей провинции Альберта.
Ruposters.ru 05:20
Политика

Путин продлил режим нерабочих дней до конца апреля

Президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к россиянам продлил режим нерабочих дней до 30 апреля.
iReactor 02 апреля в 10:30
Политика

Песков обозначил сроки дистанционного режима работы Путина

Президент Владимир Путин может продолжить работать в дистанционном режиме в течение еще минимум недели.
РБК 07:25
Политика

Комиссия Госдумы обсудит реакцию Запада на борьбу с коронавирусом в РФ

Москва, 5 апреля 2020, 13:01 — REGNUM Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в ближайшее время может обсудить публикации зарубежных СМИ о борьбе с коронавирусом в РФ.
REGNUM 06:01
Общество

Глава Роспотребнадзора назвала основной путь передачи коронавируса

Коронавирусная инфекция главным образом передается капельным путем, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Народные новости вчера в 13:03
Происшествия

Мемориальные таблички украинским военным повредили в Полтаве

Как сообщили РИА Новости в воскресенье пресс-службе полиции, неизвестные сломали три мемориальных таблички участникам антитеррористической операции на востоке страны.
Вести.Ru 08:30
Авто

Genesis анонсировал универсал Genesis G70 и кроссовер GV70

Компания Genesis готовится расширить свою линейку компактным кроссовером GV70 и универсалом G70 в кузове Shooting brake.
Автоновости дня вчера в 03:40
Политика

Украинский политолог заявил о запугивании Зеленского извне

Стремление президента Украины Владимира Зеленского поскорее открыть рынок сельхозземель говорит о том, что его запугали, заявил политолог Михаил Погребинский.
Известия вчера в 23:45
Общество

В Оренбуржье с 6 апреля возобновят работу отраслевые предприятия

4 апреля в прямом эфире губернатор Денис Паслер заявил, что в ближайшее время будет подписан указ, регулирующий работу предприятий.
АиФ Оренбург вчера в 03:39
Происшествия

В Петербурге локализовали возгорание деревянных поддонов

Возгорание деревянных поддонов в Пушкинском районе Санкт-Петербурга локализовано на площади 300 квадратных метров, сообщает городское ГУМЧС.
РИА Новости 10:30
Экономика

ЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно.
Газета.Ru 03 апреля в 08:04
Происшествия

Житель Рязанской области задержан за убийство пяти человек

Житель Рязанской области задержан за убийство пяти человек Следственные органы СКР в Рязанской области сейчас допрашивают местного жителя Антона Франчикова, который вечером в субботу застрелил из охотничьего ружья пять человек в подъезде своего дома в поселке Елатьма.
Коммерсантъ 08:52
Экономика

Путин подписал закон о кредитных каникулах

В России пострадавшие из-за коронавируса граждане, индивидуальные предприниматели и субъекты малого и среднего предпринимательства получают право на кредитные каникулы – отсрочку погашения суммы основного долга и уплаты процентов по кредитам.
9111.ru 03 апреля в 14:03
Происшествия

Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Известия вчера в 16:23
Общество

Специалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии

По мнению аналитиков, в зону риска в первую очередь попадут турагенты и экскурсоводы — из-за ограничений на передвижения компании вынуждены приостановить работу.
RT на русском 09:34
Общество

В Москве и Подмосковье разрешили работу салонов красоты с медлицензией

В Москве и Московской области разрешили работу салонов красоты, массажных, косметических и спа-салонов, работающих по медицинской лицензии, на период режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 23:14
Общество

Собянин объяснил жесткие меры в Москве из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил жесткие меры в Москве из-за распространения коронавируса в эфире телеканала «Россия 1». По оценке Собянина, Москва находится в самой высокой группе риска среди регионов России.
Lenta.ru 01:41
Общество

Голикова объяснила приостановку вывоза россиян из-за рубежа

Голикова обратила внимание, что приостановка вывоза нужна "для четкого понимания, кто, в каком количестве и куда прилетит".
Газета.Ru вчера в 12:39
Армия и оружие

На Северном флоте атомная подлодка «Северодвинск» готовится к учениям

По информации пресс-службы, «Северодвинск» — головная подлодка проекта 885 «Ясень» — готовится к выходу в Баренцево море для отработки курсовых задач.
ИА Красная Весна 09:49
Транспорт

РЖД ограничили сообщение с Калининградской областью

Москва, 5 апреля 2020, 15:57 — REGNUM Пассажирские поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Калининград отменили в ОАО «Российские железные дороги», сообщили 5 апреля в пресс-службе холдинга.
REGNUM 08:57
Экономика

Правительство обсуждает вопрос прямой помощи малому бизнесу

Вопрос прямой поддержки малого бизнеса обсуждается в правительстве, однако эти меры очень дорогостоящие, сообщил глава Минэкономики России Максим Решетников.
Коммерсантъ вчера в 08:33
Экономика

Набиуллина посоветовала россиянам разумно тратить сбережения

Необходимо не поддаваться импульсам и тратить сбережения взвешенно, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Вести.Ru 03 апреля в 09:12
Общество

Минздрав дал рекомендации работодателям из-за ситуации с коронавирусом

Минздрав России рекомендует работодателям обеспечить средствами индивидуальной защиты сотрудников, которые должны общаться с людьми в течение рабочего дня, в связи с распространением коронавируса, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
РИА Новости 08:20
Авто

Появились изображения преемника легендарной «Нивы»

Каким мог быть преемник легендарного внедорожника, показал в социальных сетях независимый промышленный дизайнер Александр Исаев.
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Общество

Губернатор Краснодарского края рассказал о продлении карантина

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РИА Новости 09:08
Шоу-бизнес

У Селены Гомес диагностировали биполярное расстройство

Американская актриса и певица Селена Гомес рассказала, что ей диагностировали биполярное расстройство.
Peterburg2.ru вчера в 08:54
Здоровье

Инфекционную больницу в Перми закрыли на карантин по коронавирусу

Отделения краевой инфекционной больницы на Пушкина, 96 в Перми по предписанию главного санитарного врача закрыты на карантин по коронавирусу.
Рифей-Пермь 09:38
Общество

Вирусолог сделал прогноз о сроках эпидемии коронавируса в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн подверг сомнению прогнозы по пику эпидемии коронавируса в России, ожидающемуся на следующей неделе.
EastRussia 02 апреля в 23:44
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