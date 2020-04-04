Вашингтон, 5 апреля 2020, 11:01 — REGNUM Добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки готова сократить Россия при условии присоединения к соглашению США, сообщает 4 апреля Bloomberg. Издание отмечается, что Москва готова рассмотреть сокращение даже в 1,5 млн баррелей нефти в сутки.

Bloomberg: Россия сократит добычу нефти, если в сделку вступят США

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