"Согласно плану, Россия будет работать над привлечением иностранных партнеров к закупке нефти с целью выйти на объемы торговли, достаточные для установления контрольного ценового показателя в период между мартом и июлем 2023 года", — уточняет агентство.
"Посольство США призывает американских граждан не отправляться на Украину, а тех, кто находится на Украине, — немедленно покинуть ее, пользуясь доступными вариантами с наземным транспортом, если это безопасно", — говорится в сообщении посольства.
Снижение затрат на добычу первой криптовалюты связано с уменьшением энергопотребления, заявляют аналитики JPMorgan со ссылкой на Кембриджский индекс потребления электроэнергии биткоином (Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index).