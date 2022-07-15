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Bloomberg: Россия создает свой эталонный сорт нефти

Российские власти обсуждают создание национального эталона нефти в 2023 году, сообщило Bloomberg
 со ссылкой на документы и источники.
Коммерсантъ
По утверждению агентства, "ключевые российские министерства, нефтедобытчики и центральный банк планируют в октябре начать торговлю нефтью на национальной платформе".
ТАСС
"Согласно плану, Россия будет работать над привлечением иностранных партнеров к закупке нефти с целью выйти на объемы торговли, достаточные для установления контрольного ценового показателя в период между мартом и июлем 2023 года", — уточняет агентство.
РИА Новости
Западные страны продолжают обсуждать различные меры, чтобы ограничить доходы России от экспорта энергоресурсов.
РИА Новости

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