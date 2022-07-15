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Bloomberg: Россия создает свой эталонный сорт нефти

Российские власти обсуждают создание национального эталона нефти в 2023 году, сообщил Bloomberg
 со ссылкой на документы и источники.
Коммерсантъ
Утверждается, что Россия «будет работать над привлечением иностранных партнеров к закупке нефти с целью выйти на объемы торговли, достаточные для установления контрольного ценового показателя в период между мартом и июлем 2023 года».
Коммерсантъ
По словам одного из собеседников, предложение стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) установить предельную цену на российскую нефть еще раз доказало необходимость создать российский эталон.
РБК
Перенаправление экспорта, альтернативные схемы поставок и "санкционная премия" в нефтяных котировках позволяют Москве даже при продажах со скидкой обеспечивать доходы бюджета.
РИА Новости

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