Утверждается, что Россия «будет работать над привлечением иностранных партнеров к закупке нефти с целью выйти на объемы торговли, достаточные для установления контрольного ценового показателя в период между мартом и июлем 2023 года».
По словам одного из собеседников, предложение стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) установить предельную цену на российскую нефть еще раз доказало необходимость создать российский эталон.
МВД РФ объявило в розыск известного в прошлом журналиста, одну из центральных фигур российского телевидения 1990-2000-х Евгения Киселева*, работающего сейчас на антироссийских украинских каналах, следует из базы данных ведомства.
США "начали сливать" Украину, поэтому нынешнему киевскому режиму пора задуматься о своей судьбе и тренировать руки, чтобы крепче "цепляться за шасси американских самолетов", заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, комментируя требование американского посольства в Киеве к гражданам США на Украине немедленно ее покинуть.