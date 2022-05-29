Экономика сегодняBloomberg: Россия столкнулась с трудностями при оплате госдолгаНа вечер пятницы, 27 мая, держатели российских евробондов свои выплаты в американской и европейской валютах в размере 100 миллионов долларов от России не получили.Экономика сегодня«Россия вернулась к обратному отсчёту дефолта, а очередной платёж по облигациям находится под вопросом. По состоянию на вечер пятницы купонные выплаты на сумму около 100 млн долларов не поступили на счета инвесторов», — пишет Bloomberg.Говорит МоскваГлава Минфина РФ Антон Силуанов опроверг утверждения о том, что России грозит дефолт.URA.RuОднако российские власти уверены, что дефолт стране не грозит.URA.RuЧитать далееСвернутьЭкономика сегодняЭкономика сегодняФАНПодробнее о событииBloomberg: Россия столкнулась с трудностями при оплате госдолгаЭкономика сегодня11:03Издание Bloomberg рассказало о трудностях РФ при выплате евробондовФАН10:59Bloomberg сообщает о возникших у России трудностях с оплатой госдолгаГоворит Москва10:16Bloomberg сообщил о трудностях с оплатой внешнего долга РоссииАргументы неделивчера в 14:50Bloomberg: у РФ возникли трудности с оплатой госдолгаURA.Ruвчера в 13:47Показать ещёОценитьПоделиться