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Bloomberg: Россия столкнулась с трудностями при оплате госдолга

На вечер пятницы, 27 мая, держатели российских евробондов свои выплаты в американской и европейской валютах в размере 100 миллионов долларов от России не получили.
Экономика сегодня
«Россия вернулась к обратному отсчёту дефолта, а очередной платёж по облигациям находится под вопросом. По состоянию на вечер пятницы купонные выплаты на сумму около 100 млн долларов не поступили на счета инвесторов», — пишет Bloomberg.
Говорит Москва
Глава Минфина РФ Антон Силуанов опроверг утверждения о том, что России грозит дефолт.
URA.Ru
Однако российские власти уверены, что дефолт стране не грозит.
URA.Ru

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