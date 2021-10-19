Россия дала понять Европе, что готова увеличить поставки газа только при условии одобрения европейским регулятором запуска трубопровода «Северный поток-2», сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к компании «Газпром» и Кремлю.

Новые Известия Новые Известия Газета.Ru ИА Красная Весна

С чего всё началось Россия дает понять Европе, что готова нарастить поставки газа только при условии, что европейский регулятор одобрит запуск трубопровода «Северный поток-2», пишет Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и компании «Газпром». Коммерсантъ 09:45