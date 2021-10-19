Россия дала понять Европе, что готова увеличить поставки газа только при условии одобрения европейским регулятором запуска трубопровода «Северный поток-2», сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к компании «Газпром» и Кремлю.В источнике
С чего всё началось
Россия дает понять Европе, что готова нарастить поставки газа только при условии, что европейский регулятор одобрит запуск трубопровода «Северный поток-2», пишет Bloomberg
со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и компании «Газпром».
Напряженная ситуация с коронавирусом сложилась в Удмуртии, Пермском крае, Оренбургской области, Башкортостане, Ивановской и Тюменской областях и в Татарстане, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Из-за обострившейся эпидемиологической ситуации с коронавирусом власти приняли решение о том, что с 25 октября 2021 года до 25 февраля 2022 года москвичи в возрасте старше 60 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, должны вновь соблюдать домашний режим.