Переговоры могут быть признаком того, что Россия пытается воспрепятствовать переговорам стран G7 о создании исключения для действующих санкций Европейского Союза в отношении российской нефти, сказал чиновник Bloomberg.
Подозреваемая в убийстве журналистки Дарьи Дугиной Наталья Вовк незадолго до предполагаемого совершения преступления арендовала гараж, представившись при этом Юлей и показав собственнику казахстанский паспорт, сообщает РЕН ТВ.
В декабре правительство утвердит постоянно действующие правила, по которым с 2023 года к реализации новой программы присоединятся регионы, завершившие текущую программу по расселению аварийного жилья до конца этого года.
МВД России объявило вознаграждение в 1 млн руб. за помощь в задержании командиров украинского нацбатальона Константина Немичева и Сергея Величко, которые, по данным следствия, пытали и убивали российских военнослужащих.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя продемонстрировал журналистам в ООН, насколько незаметны противопехотные мины "Лепесток", используемые украинскими военными в том числе против мирного населения Донбасса.