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Bloomberg: Россия ведет переговоры о скидке на нефть до 30% с некоторыми странами Азии

Россия обратилась к нескольким азиатским странам, чтобы обсудить возможные долгосрочные контракты на нефть с большими скидками, сообщает
 Bloomberg со ссылкой на неназванного западного чиновника.
РБК
Переговоры могут быть признаком того, что Россия пытается воспрепятствовать переговорам стран G7 о создании исключения для действующих санкций Европейского Союза в отношении российской нефти, сказал чиновник Bloomberg.
Profinance.ru
«Большая семерка» планирует к 5 декабря установить потолок цен на российскую нефть.
Народные новости
На момент публикации баррель Brent торгуется у отметки $100.
РБК

Подробнее о событии

Bloomberg: Россия с помощью скидки на нефть для Азии хочет помешать санкциям G7
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Россия может предоставить азиатским покупателям скидки на нефть до 30%
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Bloomberg: Россия ведет переговоры о скидке на нефть до 30% с некоторыми странами Азии
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Bloomberg: Россия предложила азиатским странам скидку на нефть до 30%
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Россия обдумывает скидки на нефть до 30% для некоторых азиатских покупателей — Bloomberg News
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