с чего всё началось

Правительство России готовит новый пакет поддержки экономики на фоне коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Уточняется, что власть выделит около 1 трлн рублей для новых мер.

Религия РПЦ порекомендовала верующим оставаться дома на Пасху Накануне стало известно, что верующие не смогут посетить на Пасху кладбища, так как столичный мэр ввел ограничения на их посещение до окончания режима повышенной готовности. 230

Общество В России за сутки заразились коронавирусом 1667 человек За минувшие сутки число заболевших коронавирусом в России выросло на 1667 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

Политика Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу. 3,8K

Экономика Правительство России выкупило половину акций Сбербанка «50% обыкновенных акций ПАО Сбербанк (более 11,2 миллиарда акций) переданы правительству Российской Федерации 10 апреля 2020 года», – говорится в сообщении. 2,7K

Общество В Ленинградской области за сутки выявили пять новых случаев коронавируса Санкт-Петербург, 11 апреля 2020, 11:00 — REGNUM За минувшие сутки, 10 апреля, в Ленинградской области подтверждено пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Общество Мурашко: Россияне не до конца осознали риски заражения Россияне не до конца осознали риски заражения и важность соблюдения в этих условиях режима самоизоляции и переоценили имуностимулирующие действия чеснока, имбиря и лимонов. 297

Авто Появились первые фото салона обновленного Lada Largus Одной из особенностей интерьера обновленного «Ларгуса» станет его оригинальность – например, новая передняя панель от Renault Duster будет соответствовать фирменному «Х-стилю» LADA. 104

Экономика Платежи за ЖКХ подешевеют до недоступности Без комиссий финансисты принимать деньги не готовы Принятие законопроекта о запрете взимания комиссий за прием платежей ЖКХ в предложенном виде значительно сократит доступность таких платежей, уверены в пяти ассоциациях финансового рынка. 91

Общество В Москве 12 апреля проведут масштабную дезинфекцию В Москве в воскресенье, 12 апреля, городские службы проведут масштабную дезинфекцию в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. 64

Армия и оружие На юге Украины аварийно сел истребитель МиГ-29 Мелитополь, Украина, 11 апреля 2020, 09:49 — REGNUM На военном аэродроме возле Мелитополя аварийно приземлился истребитель МиГ-29 ВВС Украины с бортовым номером 47.

Здоровье Число заразившихся COVID-19 на Украине превысило 2,5 тысячи человек Количество лабораторно подтверждённых случаев COVID-19 на Украине составляет 2511. За последние сутки инфекция выявлена у 308 человек.

Энергетика Новак рассказал о согласовании новой сделки ОПЕК+ Министр энергетики России Александр Новак заявил о согласовании новой сделки ОПЕК+. Об этом сообщает РИА "Новости". 697

Происшествия В Ингушетии скончался первый пациент с коронавирусом Пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Назрановской районной больнице, сообщили "Интерфаксу" в Минздраве Ингушети.

Здоровье В больнице в Уфе коронавирусом заразились 170 человек Ранее из-за подозрения на коронавирус у пяти врачей и двух пациентов РКБ имени Куватова была закрыта на жесткий карантин. 713