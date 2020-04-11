с чего всё началось

Правительство России готовит новый пакет поддержки экономики на фоне коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Уточняется, что власть выделит около 1 трлн рублей для новых мер.

Политика Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу. 3,8K

Общество В Москве вводят пропускной режим Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении пропускного режима в столице со следующей недели. Об этом сообщается на сайте мэра. 3,7K

Общество В Алтайском крае подтвердились еще восемь случаев заражения коронавирусом Барнаул, 11 апреля 2020, 07:31 — REGNUM Количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом нового типа на территории Алтайского края достигло 29 после получения положительных результатов тестов восьми пациентов, 11 апреля сообщает региональный оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19. 27

Общество В США зафиксировали самый высокий уровень смертности от COVID-19 за сутки За последние сутки в США был зафиксирован наивысший показатель смертности от коронавируса с начала пандемии — более 2 тыс. человек, следует из данных Университета Джона Хопкинса. 2

Здоровье Алиханов назвал клиентов клиники «ВиоМар» потенциальными убийцами Губернатор Калининградской области Антон Алиханов пригрозил уголовным делом частной клинике «ВиоМар» в Гурьевске, которая продолжала работать в обычном режиме, несмотря на запрет*. 26

Экономика G20 договорились создать группу по мерам реагирования на энергорынке Страны "большой двадцатки" (G20) договорились о создании группы по мониторингу мер реагирования на ситуацию на энергорынке, говорится в коммюнике по итогам переговоров министров энергетики в пятницу.

Происшествия СК завел дело из-за фейка о массовом заражении саратовских медиков Следователи после публикации в Telegram фейка о массовом заражении саратовских медиков коронавирусом возбудили уголовное дело о публичном распространении заведомо ложной информации, сообщило в пятницу областное управление СК РФ. 33

Политика Белоруссия отказалась от закупки тестов на коронавирус у России Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что республика отказалась от закупки партии из 30 тысяч российских тестов на выявление COVID-19. 835

Авто Появились первые фото салона обновленной Lada Largus Одной из особенностей интерьера обновленного «Ларгуса» станет его оригинальность – например, новая передняя панель от Renault Duster будет соответствовать фирменному «Х-стилю» LADA. 102

Авто Опубликованы характеристики нового кроссовера Toyota Японская компания намерена вывести в класс субкомпактных кроссоверов новую дешевую модель, которая заменит уже существующий Toyota C-HR. 1

Экономика Кабмин увеличил лимиты для получения ипотечных каникул Кабмин ограничил максимальный размер ипотечного кредита, при котором заемщик может обратиться в финансовую организацию с заявлением о предоставлении ипотечных каникул, до 1,5 млн руб. По оценке экспертов, в России при такой сумме могли бы воспользоваться каникулами не более трети всех ипотечников. 323