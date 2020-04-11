Экономика
Газета.RuBloomberg: Россия выделит 1 трлн рублей на поддержку экономики
Правительство России готовит новый пакет поддержки экономики на фоне коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Уточняется, что власть выделит около 1 трлн рублей для новых мер.
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с чего всё началось
Правительство намерено значительно повысить расходы на меры поддержки экономики и планирует потратить на это дополнительно около 1 трлн рублей, сообщил Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.Forbesвчера в 13:06
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