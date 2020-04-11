с чего всё началось

Российские власти для поддержки экономики намерены выделить около триллиона рублей. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Часть средств должна будет пойти на субсидирование зарплаты работникам, у которых сейчас длинные выходные из-за режима самоизоляции.

Футбол «Челси» собирается продать Канте 90min сообщает, что лондонский Челси во время работы ближайшего трансферного окна готов продать опорного полузащитника Н'Голо Канте.

Общество Песков назвал тяжелой ситуацию с коронавирусом в Москве Ситуация с коронавирусом в Москве тяжелая, больницы работают "в авральном режиме" - Песков.

Музыка Смолянка не прошла в финал шоу «Голос. Дети» Завершить участие в шоу на «Первом канале» подруги решили хитом Глории Гейнер — I will survive.

Общество За сутки в России зафиксировано 1667 новых случаев коронавируса За последние сутки в России подтверждены 1667 новых случаев коронавирусной инфекции в 49 регионах.

Политика В Кремле выразили сочувствие США из-за ситуации с коронавирусом Россия сочувствует американцам из-за сложившейся там тяжелой ситуации с коронавирусом, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Политика Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу. 3,9K

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Энергетика Мексика договорилась с США по сокращению добычи нефти Решение сократить добычу нефти приняла Мексика вместе с США, 10 апреля сообщил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор на своей странице Twitter. 28

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Политика Белоруссия отказалась от закупки российских тестов на коронавирус Россия бесплатно передала Белоруссии 10 тысяч тест-систем для определения коронавируса COVID-2019, но закупать Минск у Москвы эти изделия не будет, поскольку они ненадежные, заявил глава белорусского МИД Владимир Макей. 1,6K

Армия и оружие Истребитель ВСУ совершил аварийную посадку в Мелитополе В субботу, 11 апреля, пресс-служба Командования Воздушных Сил ВСУ сообщила, что в Мелитополе совершил аварийную посадку истребитель ВСУ МиГ-29.

Общество В мэрии назвали причины ужесточения ограничений в Москве Решение об ужесточении ограничительных мер в Москве было принято в связи с нарушением местными жителями режима самоизоляции, введённого из-за коронавирусной инфекции COVID-19. 41