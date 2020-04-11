Экономика
РИА НовостиBloomberg: Россия выделит триллион рублей на поддержание экономики
Российские власти для поддержки экономики намерены выделить около триллиона рублей. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Часть средств должна будет пойти на субсидирование зарплаты работникам, у которых сейчас длинные выходные из-за режима самоизоляции.
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с чего всё началось
Правительство намерено значительно повысить расходы на меры поддержки экономики и планирует потратить на это дополнительно около 1 трлн рублей, сообщил Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.Forbesвчера в 13:06
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Bloomberg: Россия выделит почти $14 млрд на поддержку экономики из-за коронавируса
Коммерсантъвчера в 12:45
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Нижний Новгород, 11 апреля 2020, 15:52 — REGNUM По состоянию на 11 апреля, в Нижегородской области подтверждено 33 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
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Новая Кубань 11:06
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Москва, 11 апреля 2020, 09:56 — REGNUM Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников проанализировал статистику смертности от коронавируса и пришёл к обнадёживающему выводу: возможно, именно российская медицина окажется более приспособленной к экстремальным условиям.
REGNUM 02:56
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Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу указ, согласно которому могут быть наложены визовые санкции на страны, которые препятствуют или откладывают возвращение своих граждан в условиях эпидемии коронавируса, следует из документа распространенного пресс-службой Белого дома.
РИА Новости 10:09
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К сожалению, ситуация развивается таким образом, что приходится пока отказаться от любых намерений по смягчению ограничений, - заявил глава региона на официальной страничке в Instagram. ⠀ За последние сутки в Ростовской области количество официально заболевших увеличилось с 29 до 38 человек, еще у трех жителей коронавирус подтвержден лабораторией в Москве.
Панорама Ростова-на-Дону 10:22
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Заболевшая коронавирусом врач из Воронежа записала видеообращение
Воронежский врач-реаниматолог, у которой тест на коронавирус дал положительный результат, записала видеообращение.
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Общество
Мир предупредили об угрозе новой эпидемии после снятия карантина
Снятие требований самоизоляции после снижения числа инфицированных коронавирусом может спровоцировать новую эпидемию заболевания.
Газета.Ru 11:09
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Кинешемскую ЦРБ закрывают на карантин
Кинешемскую црб закрывают на карантин.
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Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
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Названы новые симптомы коронавируса
У части зараженных коронавирусом китайцев наблюдались проблемы с координацией и невнятная речь, говорится в исследовании, опубликованном в JAMA Neuology.
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Северный медицинский клинический центр имени Н.А. Семашко ФМБА России в Архангельске закрыли на карантин сроком на две недели, после того как у одной из пациенток было выявлено подозрение на коронавирус.
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У 170 медиков и пациентов республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе подозревают коронавирус – первый тест у них показал положительный результат.
Вести.Ru вчера в 12:29
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В Ростове больницу закрыли на карантин из-за коронавируса
В рабочую группу по противодействию распространению коронавирусной инфекции полномочного представителя Президента РФ в ЮФО обратились пациенты терапевтического отделения городской больницы №6.
Российская газета вчера в 14:49
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Собянин предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса
В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
РИА Новости 09 апреля в 20:09
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На всех въездах в Москву дежурят полицейские
Численность наружных отрядов полиции увеличена в Москве, наряды Госавтоинспекции работают на всех въездах в Москву, они контролируют передвижение транспорта, уточняют причину въезда в столицу, сообщает ГУ МВД России по городу Москве.
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Министр здравоохранения рассказал, почему в Беларуси до сих пор не ввели карантин
По словам министра, если каждый ограничит свои необязательные контакты на 50%, это поможет пройти путь без перегрузки системы.
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Назван наиболее ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России
При наиболее оптимистичном развитии ситуации с COVID-19 эпидемия в России может закончиться в июне.
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Стали известны потери, которые понесут клубы из-за отмены Международного кубка чемпионов, сообщает Marca.
Газета.Ru 05:35
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Часть бизнеса освободят от уплаты аренды на три месяца
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Российская газета 09:20
Общество
В Астрахани с понедельника введут разовые электронные пропуска
С этого понедельника, 13 апреля, в Астрахани будет введена система разовых пропусков, получить которые можно будет через специальный интернет-сайт.
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