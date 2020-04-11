с чего всё началось

Российские власти для поддержки экономики намерены выделить около триллиона рублей. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Часть средств должна будет пойти на субсидирование зарплаты работникам, у которых сейчас длинные выходные из-за режима самоизоляции.

Здоровье В Нижегородской области подтвердили 152 случая заражения коронавирусом Нижний Новгород, 11 апреля 2020, 15:52 — REGNUM По состоянию на 11 апреля, в Нижегородской области подтверждено 33 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. 22

Общество В мэрии назвали причины ужесточения ограничений в Москве Решение об ужесточении ограничительных мер в Москве было принято в связи с нарушением местными жителями режима самоизоляции, введённого из-за коронавирусной инфекции COVID-19. 184

Общество В Подмосковье введут режим пропусков Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о введении со следующей недели режима пропусков в регионе для борьбы с распространением нового коронавируса. 690

Политика Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу. 4K

Здоровье Врачи рассказали, что выздоровевшие от коронавируса остаются заразными Заместитель директора по инновационной работе петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов рассказал в фильме "Опасный вирус – 2", что излечившиеся от коронавируса пациенты остаются переносчиками болезни. 117

Общество Власти Кубани разъяснили обновленный режим карантина Ранее "Новая Кубань" писала, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил карантин в регионе до 18 апреля. 35

Политика Нетаньяху приостановил все полеты в Израиль Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху приостановил полеты в страну, сообщил источник в министерстве главы правительства.

Общество Назван регион Подмосковья с наибольшим числом зараженных коронавирусом Подмосковные Люберцы лидируют по количеству инфицированных COVID-19, на сегодняшний день там 92 заболевших человека, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области. 124

Здоровье Доктор Мясников: «Коронавирус нас явно щадит» Москва, 11 апреля 2020, 09:56 — REGNUM Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников проанализировал статистику смертности от коронавируса и пришёл к обнадёживающему выводу: возможно, именно российская медицина окажется более приспособленной к экстремальным условиям. 686

Политика МИД прокомментировал указ Трампа о санкциях за невывоз иностранцев Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу указ, согласно которому могут быть наложены визовые санкции на страны, которые препятствуют или откладывают возвращение своих граждан в условиях эпидемии коронавируса, следует из документа распространенного пресс-службой Белого дома. 6

Общество В Ростовской области отказались смягчать режим для бизнеса К сожалению, ситуация развивается таким образом, что приходится пока отказаться от любых намерений по смягчению ограничений, - заявил глава региона на официальной страничке в Instagram. ⠀ За последние сутки в Ростовской области количество официально заболевших увеличилось с 29 до 38 человек, еще у трех жителей коронавирус подтвержден лабораторией в Москве. 14

Общество Названы новые симптомы коронавируса У части зараженных коронавирусом китайцев наблюдались проблемы с координацией и невнятная речь, говорится в исследовании, опубликованном в JAMA Neuology.

Происшествия Медцентр имени Семашко в Архангельске закрыли на карантин Северный медицинский клинический центр имени Н.А. Семашко ФМБА России в Архангельске закрыли на карантин сроком на две недели, после того как у одной из пациенток было выявлено подозрение на коронавирус. 4

Здоровье В РКБ в Уфе коронавирусом болеют и пациенты, и врачи У 170 медиков и пациентов республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе подозревают коронавирус – первый тест у них показал положительный результат. 741

Происшествия В Ростове больницу закрыли на карантин из-за коронавируса В рабочую группу по противодействию распространению коронавирусной инфекции полномочного представителя Президента РФ в ЮФО обратились пациенты терапевтического отделения городской больницы №6. 104

Общество На всех въездах в Москву дежурят полицейские Численность наружных отрядов полиции увеличена в Москве, наряды Госавтоинспекции работают на всех въездах в Москву, они контролируют передвижение транспорта, уточняют причину въезда в столицу, сообщает ГУ МВД России по городу Москве. 1,8K

Здоровье Министр здравоохранения рассказал, почему в Беларуси до сих пор не ввели карантин По словам министра, если каждый ограничит свои необязательные контакты на 50%, это поможет пройти путь без перегрузки системы.

Общество Часть бизнеса освободят от уплаты аренды на три месяца Правительство освободит ряд малых и средних предприятий от платы за аренду в апреле, мае и июне федерального имущества, составляющего государственную казну, в том числе земельных участков. 6