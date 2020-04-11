с чего всё началось

Российские власти для поддержки экономики намерены выделить около триллиона рублей. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Часть средств должна будет пойти на субсидирование зарплаты работникам, у которых сейчас длинные выходные из-за режима самоизоляции.

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Гаджеты Смартфон OnePlus 8 Pro позирует на живой фотографии Сегодня в сети была опубликована фотография смартфона OnePlus 8 Pro, который должны анонсировать уже 14 апреля.

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