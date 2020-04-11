Экономика
РИА НовостиBloomberg: Россия выделит триллион рублей на поддержание экономики
Российские власти для поддержки экономики намерены выделить около триллиона рублей. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Часть средств должна будет пойти на субсидирование зарплаты работникам, у которых сейчас длинные выходные из-за режима самоизоляции.
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с чего всё началось
Правительство намерено значительно повысить расходы на меры поддержки экономики и планирует потратить на это дополнительно около 1 трлн рублей, сообщил Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.Forbes10 апреля в 13:06
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Bloomberg: правительство подготовило новый пакет антикризисных мер на 1 трлн рублей
Forbes10 апреля в 13:06
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