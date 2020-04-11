с чего всё началось

Российские власти для поддержки экономики намерены выделить около триллиона рублей. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Часть средств должна будет пойти на субсидирование зарплаты работникам, у которых сейчас длинные выходные из-за режима самоизоляции.

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