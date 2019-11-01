Экономика
ИнтерфаксРФ отправила шестью авиарейсами в Венесуэлу за год более $300 млн
Из России в Венесуэлу с мая 2018 года по апрель 2019 года были доставлены шестью авиарейсами средства в размере $315 млн (доллары и евро), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные информресурса Import Genius.
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Фигурное катание
Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции
Российская газета 15:21
Общество
Налог для самозанятых введут по всей России с июля 2020 года
Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.
РИА Новости 06:02
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей
RT на русском 09:20
Политика
Путин допустил ужесточение наказания за ошибки врачей
Президент РФ Владимир Путин допустил ужесточение наказания для медиков, которые допускают ошибки при обследовании пациентов и назначении инвалидности.
Право.ру вчера в 08:21
Политика
Уголовное дело против Кличко возбудили на Украине
На Украине Национальное антикоррупционное бюро возбудило уголовное дело в отношении мэра Киева Виталия Кличко.
РЕН ТВ 14:41
Шоу-бизнес
Максим Фадеев заявил, что потерял на Наргиз 16 миллионов рублей
В выпуске YouTube-шоу «Алена, блин» Фадеев поделился подробностями расставания с певицей Наргиз Закировой.
Gorodovoy.spb.ru вчера в 11:19
Транспорт
Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым в 2019 году
Первые пассажиры приедут в Крым по железной дороге в 2019 году. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщил Минтранс России.
Известия 11:15
Автоспорт
Ферстаппен стал лучшим на первой практике на Гран-при США, Квят — 11-й
Голландский пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен показал лучший результат на первой тренировке 19-го этапа чемпионата мира «Формулы-1» — Гран-при США.
Нева Спорт 14:08
Энергетика
Цены на нефть растут после снижения днем ранее
Мировые цены на нефть в пятницу перешли к росту после снижения днем ранее, произошедшего на фоне статистики о добыче сырья в США, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ 01:16
Политика
В Тернополе Зеленского встретили протестами и криками «Позор»
Президент Украины прокомментировал произошедшее, подтвердив, что Крым и Донбасс для него являются территорией Украины, передает ФАН.
Газета.Ru 15:00
Происшествия
SSJ-100 с отказавшим двигателем приземлился в Тюмени
Пассажирский самолёт SSJ-100, у которого в воздухе отказал один из двигателей, приземлился в аэропорту Тюмени.
RT на русском 11:26
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк впервые за несколько месяцев появился на публике
Муж актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые за несколько месяцев появился перед журналистами, сообщает Piter.TV.
РИА Новости 13:41
Музыка
Около трети зрителей покинули концерт пьяной Наргиз в Уссурийске
Эхо Москвы 29 октября в 12:31
Общество
Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу
Министр жестко раскритиковал работу командиров с личным составом и заявил, что "при надлежащем исполнении должностными лицами воинской части требований приказов" солдат срочной службы Шамсутдинов не мог быть назначен в караул.
Газета.Ru 15:24
Политика
Названы имена руководителей расстрелов на Майдане
Московский Комсомолец 05:07
Экономика
ВТО разрешила Китаю ввести ответные пошлины на товары из США
Всемирная торговая организация (ВТО) дала разрешение Китаю ввести ответные пошлины на американские товары и услуги в размере 3.579 миллиарда долларов.
Российская газета 11:55
Армия и оружие
Пентагон показал кадры операции по ликвидации аль-Багдади
Командующий Центральным командованием ВС США генерал Кеннет Маккензи продемонстрировал первые видео и фото операции по ликвидации главаря террористической группировки ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади.
ТК Звезда 30 октября в 17:57
Общество
Минтруд предложил упростить порядок назначения и выплаты пенсий
Минтруд планирует упростить для граждан порядок назначения и выплат пенсий, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 11:15
Общество
Александр Ширвиндт опроверг информацию об операции на сердце
Художественный руководитель Театра Сатиры Александр Ширвиндт опроверг информацию об операции на сердце.
Москва 24 10:11
Общество
1 ноября вступил в силу закон о суверенном рунете
С 1 ноября вступает в силу закон об устойчивой работе Рунета ( ФЗ N 608767-7 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации").
МонаВиста 06:56
Технологии
Google купила производителя фитнес-трекеров Fitbit за $2,1 млрд
Как и предполагалось, интернет-гигант Google заключил сделку по приобретению компании Fitbit, известного разработчика носимых устройств для фитнеса и здоровья.
3DNews 10:17
Гаджеты
Redmi презентовал сверхдешевый 40-дюймовый телевизор
Актуальные Новости 12:10
Происшествия
Уральский миллиардер выплатил ипотеку убитой из-за «ауди» молодой мамы
Российский миллиардер, глава "Русской медной компании" Игорь Алтушкин оплатил ипотеку Ксении Каторгиной, убитой из-за Audi в Екатеринбурге.
Life.ru 08:31
Политика
В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс
В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.
RT на русском 08:25
Единоборства
Боксер Ковалев получит 3 млн долларов за бой с Альваресом
Российский боксер Сергей Ковалев получит 3 миллиона долларов в качестве гонорара за поединок с мексиканцем Саулем Альваресом.
РЕН ТВ 05:06
Футбол
«Астон Вилла»: начали за здравие, закончили за упокой
Перед последним туром «Астон Вилла» и «Ливерпуль» с одинаковым количеством очков возглавляли турнирную таблицу, претендуя на титул чемпиона.
Sportbox.RU 15:23
Происшествия
Обвиняемый в убийстве на детской площадке найден мертвым в СИЗО
Российская газета 05:41
Политика
Путин предупредил о дефиците квалифицированных кадров в России
Путин отметил, что к 2030 году дефицит квалифицированных кадров в России может достичь трех миллионов человек.
Lenta.ru 15:04