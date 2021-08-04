В мае 3021 года Россия заняла второе место среди стран по объему экспорта нефти и нефтепродуктов в США, поставив 26,17 млн баррелей топлива, сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы Управления энергетической информации Минэнерго США.
Россия может избежать эпидемии гриппа в этом году при продолжении соблюдения мер профилактики, введенных для борьбы с коронавирусом, заявил ТАСС специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.
Вахтовый автобус на базе КамАЗа, который перевозил работников одного из предприятий, столкнулся с грузовиком Hyundai в Прокопьевском районе Кемеровской области, пострадали 11 человек, сообщает ГУМВД по региону.