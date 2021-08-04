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Bloomberg: Россия занимает второе место среди иностранных поставщиков нефти в США

В мае 3021 года Россия заняла второе место среди стран по объему экспорта нефти и нефтепродуктов в США, поставив 26,17 млн баррелей топлива, сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы Управления энергетической информации Минэнерго США.
OilCapital.ru
Больше России за май в США экспортировала только Канада — почти в пять раз: 125,75 млн баррелей (4,06 млн баррелей в сутки).
Forbes
По экспорту нефти РФ заняла третье место, уступив Канаде (109,86 млн баррелей) и Мексике (18,59 млн баррелей).
OilCapital.ru
Россия сместила со второго места Мексику, которая продала США в мае в общей сложности почти 22,56 млн баррелей нефти (728 000 баррелей в сутки).
Forbes

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