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Bloomberg: Швейцария импортировала 3 тонны золота из РФ в мае впервые после 24 февраля

Швейцария возобновила импорт золота из России впервые после начала спецоперации РФ на Украине.
ТАСС
Большинство стран отказались покупать золото из России после того, как Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов исключила производителей страны из своего аккредитованного списка.
Lenta.ru
В Швейцарии находятся четыре крупных аффинажных заводов, которые перерабатывают две трети мирового золота.
Lenta.ru
Однако два предприятия в марте отказались принимать для производства российское золото.
ФАН

Подробнее о событии

Bloomberg: Швейцария в мае купила 3 тонны золота из России впервые после 24 февраля
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Bloomberg: Швейцария импортировала 3 тонны золота из РФ в мае впервые после 24 февраля
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Швейцария импортирует российское золото впервые после начала военной операции
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