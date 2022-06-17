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Bloomberg: США быстро истощают свой стратегический нефтяной резерв

Стратегический нефтяной резерв США истощается куда стремительнее, чем может показаться, пишет
 аналитик Bloomberg Хавьер Блас.
РИА Новости
Штаты начали продажу топлива из своих запасов в попытке удержать мировые цены и, как выражается Блас, стали "баррелю последней надеждой".
РИА Новости
Только за прошлый год Белый дом продал почти 115 миллионов баррелей из хранилищ, причем с середины мая объемы продаж выросли до рекордного уровня почти в миллион баррелей в день.
РИА Новости
Если Вашингтон не снизит темпы высвобождения нефти, то к октябрю, когда планировалось завершение торговли, объемы топлива в резервах упадут до минимального за 40 лет уровня в 358 млн баррелей.
ФАН

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