Экономика
ИА Красная ВеснаBloomberg: США достигли пика безработицы со времен Великой депрессии
Самый высокий показатель безработицы в США со времен Великой депрессии прогнозируют экономисты Bloomberg Economics в статье, опубликованной на сайте издания 31 мая.
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Армия и оружие
Кто провоцирует армяно-грузинскую войну
Кто провоцирует армяно-грузинскую войну НАТО хочет создать в Грузии новую "горячую точку".
Экспресс газета вчера в 09:31
Здоровье
Выявлена новая группа риска по коронавирусу
В группу повышенного риска заразиться коронавирусом вошли курильщики и употребляющие алкоголь люди.
Lenta.ru 00:43
Политика
Маск ответил на шутку Рогозина шестилетней давности
Вашингтон, 31 мая 2020, 08:11 — REGNUM Глава американской компании SpaceX Илон Маск, выступая на брифинге по поводу успешного запуска пилотируемого корабля Crew Dragon, прокомментировал саркастическое замечание главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, датированное апрелем 2014 года.
REGNUM вчера в 01:11
Экономика
Государство профинансирует новый аэропорт Грозного
Государство профинансирует новый аэропорт Грозного Правительство РФ может выделить на строительство нового терминала аэропорта в Грозном 4,7 млрд руб. до конца 2024 года.
Коммерсантъ вчера в 18:05
Общество
Премьер Армении Пашинян заразился коронавирусом
Премьер Армении Никол Пашинян сообщил в Facebook, что заразился коронавирусом.
РБК 02:11
Политика
Президент России объявил 24 июня нерабочим днем
В этом году 24 июня в России состоится Парад Победы. Президент Владимир Путин объявил 24 июня нерабочим днем.
Inc-news.ru 30 мая в 14:41
Технологии
Жизнь Илона Маска: как мальчик из Африки стал надеждой Америки
Родина в Африке На Илона Маска помимо Соединенных Штатов могут претендовать ЮАР и Канада.
Московский Комсомолец вчера в 06:43
Общество
Возобновлен транзит газа по газопроводу «Ямал-Европа»
Транзит газа по газопроводу Ямал–Европа возобновлен после четырех дней остановки.
Известия 01:45
Общество
В Агинском начали поиск авторов оскорбительной надписи о Путине
Правоохранители Агинского Бурятского округа начали поиск авторов оскорбительной надписи с указанием фамилии Путина, которую неизвестные ночью нанесли на сопку в окружном центре.
Московский Комсомолец Чита 00:19
Происшествия
В Миннеаполисе грузовик въехал в толпу бунтующих
Известно, что грузовик врезался в толпу бунтующих, которые продолжают протестовать из-за гибели чернокожего Джорджа Флойда после грубого задержания полицией.
Lenta.ru 01:57
Происшествия
Бывший игрок «Кливленда» избил белого мужчину на фоне протестов в США
Бывший игрок клуба НБА "Кливленд Кавальерс" Джей Ар Смит избил одного из участников беспорядков в Лос-Анджелесе, сообщает TMZ.
РИА Новости 02:04
Политика
«Вероятно, это русские»: взломано абсолютное оружие США
Как сообщает CNN, участие агентов России в идущем сейчас всеамериканском погроме "вполне вероятно".
РИА Новости 01:00
Общество
Что ждет россиян в июне 2020 года
На детей в возрасте до трех лет предусмотрена дополнительная выплата по 5 тыс. руб. за каждый месяц с апреля по июнь.
Коммерсантъ 29 мая в 04:00
Футбол
Семин назвал причину отставки с поста главного тренера «Локомотива»
Семин возглавил «Локомотив» в 2016 году и смог привести клуб к чемпионству в России, победе к двум Кубкам страны и Суперкубку.
Vprognoze.ru 02:08
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Общество
В Москве открылись непродовольственные магазины
Впервые с 28 марта в Москве снова заработали непродовольственные магазины.
Российская газета 01:58
Авто
У нового Chevrolet Suburban появилась спецверсия для бездорожья
Американский автопроизводитель Chevrolet выпускает спецверсию Suburban Z71, предназначенную для эксплуатации автомобиля в условиях бездорожья.
Car.ru вчера в 14:35
Общество
В Гидрометцентре россиянам предсказали неоднородную погоду в июне
Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какой будет погода в России в июне.
Газета.Ru 01:14
Общество
Японский эпидемиолог оценил шансы проведения Олимпийских игр в Токио
Пандемия коронавируса COVID-19 бросает тень на возможность проведения Олимпийских игр в Токио.
РБК 02:00
Происшествия
В Крыму пропала шестилетняя девочка
Российская газета 01:26
Общество
Врач назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее масок
Врач-вирусолог Виктор Ларичев назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее медицинских масок в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Lenta.ru 01:48
Политика
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности.
РИА Новости вчера в 22:56
Шоу-бизнес
Сын актрисы Яковлевой рассказал, что живет на деньги родителей
Шальных уже около десяти лет живет отдельно, в квартире, которая принадлежит его звездной матери.
ФАН вчера в 19:36
Политика
Дату голосования по Конституции могут объявить в начале этой недели
В начале этой недели – в понедельник или во вторник – президент Владимир Путин может объявить дату общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Ведомости вчера в 17:39
Армия и оружие
Северный флот России получит новое вооружение
В войска Северного флота России до конца текущего года поступит новое вооружение и военная техника.
Газета.Ru вчера в 23:59
Общество
В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек
Законопроект о пособиях в размере МРОТ для домохозяек был внесен в Госдуму, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу одного из авторов инициативы, главу комитета нижней палаты по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru вчера в 21:56
Экономика
Российские банки начали предлагать клиентам цифровые карты
Тинькофф-банк начал предлагать новым клиентам цифровую карту, которая не требует полной идентификации и работает по принципу анонимного электронного кошелька.
Коммерсантъ 02:21
Происшествия
Полиция применила слезоточивый газ против протестующих у Белого дома
Полицейские начали применять слезоточивый газ против протестующих у Белого дома в Вашингтоне, сообщает The New York Times.
РБК 00:34
Политика
Пушков объяснил нежелание Меркель участвовать в саммите G7 в США
В своем Twitter он предположил, что отказ никак не связан с пандемией коронавируса Пушков считает, что истинной причиной являются "острые разногласия" между Ангелой Меркель и Дональдом Трампом.
Деловое.ТВ 30 мая в 15:10
Экономика
В России может закрыться до 30% салонов связи
Еще 36,5% более оптимистичны и полагают, что будет закрыто 10–20% торговых точек.
Ведомости вчера в 15:42