Самый высокий показатель безработицы в США со времен Великой депрессии прогнозируют экономисты Bloomberg Economics в статье, опубликованной на сайте издания 31 мая.

Армия и оружие Кто провоцирует армяно-грузинскую войну Кто провоцирует армяно-грузинскую войну НАТО хочет создать в Грузии новую "горячую точку".

Здоровье Выявлена новая группа риска по коронавирусу В группу повышенного риска заразиться коронавирусом вошли курильщики и употребляющие алкоголь люди. 175

Политика Маск ответил на шутку Рогозина шестилетней давности Вашингтон, 31 мая 2020, 08:11 — REGNUM Глава американской компании SpaceX Илон Маск, выступая на брифинге по поводу успешного запуска пилотируемого корабля Crew Dragon, прокомментировал саркастическое замечание главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, датированное апрелем 2014 года. 6,4K

Экономика Государство профинансирует новый аэропорт Грозного Государство профинансирует новый аэропорт Грозного Правительство РФ может выделить на строительство нового терминала аэропорта в Грозном 4,7 млрд руб. до конца 2024 года. 13

Политика Президент России объявил 24 июня нерабочим днем В этом году 24 июня в России состоится Парад Победы. Президент Владимир Путин объявил 24 июня нерабочим днем. 3,4K

Общество В Агинском начали поиск авторов оскорбительной надписи о Путине Правоохранители Агинского Бурятского округа начали поиск авторов оскорбительной надписи с указанием фамилии Путина, которую неизвестные ночью нанесли на сопку в окружном центре. 22

Происшествия В Миннеаполисе грузовик въехал в толпу бунтующих Известно, что грузовик врезался в толпу бунтующих, которые продолжают протестовать из-за гибели чернокожего Джорджа Флойда после грубого задержания полицией. 5

Политика «Вероятно, это русские»: взломано абсолютное оружие США Как сообщает CNN, участие агентов России в идущем сейчас всеамериканском погроме "вполне вероятно".

Общество Что ждет россиян в июне 2020 года На детей в возрасте до трех лет предусмотрена дополнительная выплата по 5 тыс. руб. за каждый месяц с апреля по июнь. 110

Футбол Семин назвал причину отставки с поста главного тренера «Локомотива» Семин возглавил «Локомотив» в 2016 году и смог привести клуб к чемпионству в России, победе к двум Кубкам страны и Суперкубку.

Общество В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок. 9,6K

Общество В Москве открылись непродовольственные магазины Впервые с 28 марта в Москве снова заработали непродовольственные магазины. 214

Общество Японский эпидемиолог оценил шансы проведения Олимпийских игр в Токио Пандемия коронавируса COVID-19 бросает тень на возможность проведения Олимпийских игр в Токио.

Политика Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности. 962

Политика Дату голосования по Конституции могут объявить в начале этой недели В начале этой недели – в понедельник или во вторник – президент Владимир Путин может объявить дату общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. 4

Общество В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек Законопроект о пособиях в размере МРОТ для домохозяек был внесен в Госдуму, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу одного из авторов инициативы, главу комитета нижней палаты по труду и соцполитике Ярослава Нилова. 1,6K

Экономика Российские банки начали предлагать клиентам цифровые карты Тинькофф-банк начал предлагать новым клиентам цифровую карту, которая не требует полной идентификации и работает по принципу анонимного электронного кошелька. 7