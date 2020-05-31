Экономика

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаBloomberg: США достигли пика безработицы со времен Великой депрессии

Самый высокий показатель безработицы в США со времен Великой депрессии прогнозируют экономисты Bloomberg Economics в статье, опубликованной на сайте издания 31 мая.
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Bloomberg: США достигли пика безработицы со времен Великой депрессии

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