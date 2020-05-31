Экономика
ИА Красная ВеснаBloomberg: США достигли пика безработицы со времен Великой депрессии
Самый высокий показатель безработицы в США со времен Великой депрессии прогнозируют экономисты Bloomberg Economics в статье, опубликованной на сайте издания 31 мая.
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Общество
В Госдуму внесли законопроект о пособиях для домохозяек
Парламентарии от ЛДПР во главе с лидером партии Владимиром Жириновским внесли в Госдуму законопроект, предлагающий установить государственную поддержку в размере МРОТ для домохозяек, сообщила пресс-служба одного из авторов инициативы главы комитета нижней палаты по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
РИА Новости 17:28
Космос
Crew Dragon Илона Маска пристыковался к МКС
Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами НАСА на борту пристыковался к Международной космической станции.
РИА Новости 10:37
Политика
Экс-советник Обамы заявила о «русском следе» в беспорядках в США
Экс-советник по национальной безопасности администрации бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заявила, что за акциями протеста и беспорядками в Соединенных Штатах Америки, которые в настоящее время наблюдаются в стране после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими, может стоять Россия.
Газета.Ru 19:15
Происшествия
В столице США ввели комендантский час из-за беспорядков
Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер ввела комендантский час и задействовала Национальную гвардию в городе из-за беспорядков, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском 19:57
Происшествия
В Миннеаполисе грузовик почти въехал в толпу протестующих
В Миннеаполисе водитель грузовика почти въехал в толпу демонстрантов, участвующих в протесте, связанном с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском 19:41
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
Здоровье
Число зараженных коронавирусом в Хабаровском крае превысило две тысячи
У 30 процентов заболевших пневмония, остальные имеют признаки простудного заболевания.
КП - Хабаровск вчера в 23:58
Гаджеты
Xiaomi назвала дату анонса фитнес-браслета Mi Band 5
Официальный аккаунт Xiaomi Mall объявил официальную дату презентации нового фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 5 в WeChat.
Экономика сегодня 13:29
Политика
Телеведущий на Украине пожелал смерти крымчанам и жителям Донбасса
Украинский журналист и писатель Остап Дроздов обратился к жителям Крыма и Донбасса с пожеланиями смерти.
Газета.Ru 13:29
Здоровье
Количество больных COVID-19 в Забайкалье за неделю выросло в 1,5 раза
Количество забайкальцев, заболевших COVID-19 в регионе с 22 по 28 мая, выросло в 1,5 раза.
Zabnews.ru 28 мая в 20:05
Технологии
Эксперт оценил возможность заражения от смартфона
Перчатки снижают риск заражения коронавирусом от другого человека, но повышают риск при использовании смартфона.
РИА Новости 20:00
Политика
В Кремле ответили на вопрос о новой дате голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин объявит новую дату голосования по Конституции, когда посчитает нужным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:34
Общество
Депутаты Мосгордумы раскрыли доходы за 2019 год
Согласно декларации, самый большой доход в 2019 году получил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников: более 1,95 млрд рублей (в 2018 году его доход составлял 24 млн рублей).
Известия вчера в 14:30
Здоровье
«Единая Россия» собрала полмиллиарда рублей на помощь медикам
Ранее председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал членов партии пожертвовать свои месячные зарплаты в виде членских взносов на помощь в борьбе с пандемией коронавируса — собранные средства будут направлены на помощь медучреждениям, врачам и жителям регионов.
Парламентская газета 29 мая в 09:37
Армия и оружие
ЛНР вторые сутки не фиксирует обстрелов со стороны силовиков
Украинские силовики вторые сутки не открывают огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили в воскресенье РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
РИА Новости 01:10
Хоккей
Жена Малкина рассказала об американском гражданстве мужа
Анна Кастерова, жена нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, высказалась о критике хоккеиста из-за получения им американского гражданства.
Metaratings вчера в 02:25
Игры
Сравнение графики The Last of Us 2 с ранней версией игры и первой частью
Ютубер Cycu1 сравнил графику The Last of Us 2 из недавней презентации State of Play с более ранними кадрами – разница оказалась существенной.
Cyber.sports.ru 29 мая в 11:22
Армия и оружие
Военные ДНР за неделю нейтрализовали 36 киевских карателей
Потери киевских боевиков в результате ответного огня ДНР не превысили потерь от алкоголизма, суицидов и других подобных инцидентов.
Новостной фронт 29 мая в 08:03
Общество
Пригожин ответил на гуманитарную помощь в виде «Доширака»
Москва, 31 мая 2020, 08:36 — REGNUM Провокацией назвал продюсер Иосиф Пригожин отправку ему гуманитарной помощи в виде лапши быстрого приготовления «Доширак», передает «Пятый канал».
REGNUM 01:36
Общество
Греция стала избавляться от одноразового пластика
Новая кампания с названием «Греция без пластика одноразового использования» уже стартовала в стране.
Любимый город 14:51
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 июня
1. В Москве изменяются условия режима самоизоляции 27 мая мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в городе до 14 июня.
Lenta.ru 17:06
Космос
«Роскосмос» в этом году испытает две новые ракеты
В 2020 году "Роскосмос" проведёт испытания двух новых ракет.
Life.ru 10:58
Происшествия
В Благовещенске в ТЦ сорвался лифт с людьми
ТАСС вчера в 09:56
Общество
Оценена готовность регионов отправить россиян на отдых
В Роспотребнадзоре считают, что первыми среди россиян на отдых внутри страны поедут жители регионов с благоприятной эпидемиологический ситуацией.
Piter.tv вчера в 10:33
Экономика
Регионам спрогнозировали рост долга на 500 млрд рублей
Потребность регионов в дополнительных кредитах в 2020 году составит 500 млрд рублей, оценило рейтинговое агентство НКР.
Известия 17:00
Происшествия
В Голливуде уничтожили звезду Трампа
Lenta.ru 20:01