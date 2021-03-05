Bloomberg: США и Британия могут ввести новые санкции против России
В Совфеде считают это попыткой обойти Конвенцию о запрещении химического оружия. США и Великобритания изучают возможность введения дополнительных санкций против России, возможно, направленных на суверенный долг, передает агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники.В источнике
С чего всё началось
Как отмечается
, британские власти в ближайшие недели обсудят вопрос возможных антироссийских санкций с союзниками в Европе, включая Францию и Германию.
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