В Совфеде считают это попыткой обойти Конвенцию о запрещении химического оружия. США и Великобритания изучают возможность введения дополнительных санкций против России, возможно, направленных на суверенный долг, передает агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники.

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С чего всё началось Как отмечается , британские власти в ближайшие недели обсудят вопрос возможных антироссийских санкций с союзниками в Европе, включая Францию и Германию. RT на русском 17:43