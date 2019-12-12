Политика

Газета.RuГазета.RuBloomberg: США и Китай договорились по торговой сделке

США и Китай договорились об условиях заключения первого этапа торговой сделки. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники. Отмечается, что американские переговорщики планируют встретиться с президентом США Дональд Трамп, который должен одобрить достигнутые договоренности.
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Bloomberg: США достигли договоренностей об условиях торговой сделки с Китаем

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