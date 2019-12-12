США и Китай договорились об условиях заключения первого этапа торговой сделки. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники. Отмечается, что американские переговорщики планируют встретиться с президентом США Дональд Трамп, который должен одобрить достигнутые договоренности.

Bloomberg: США и Китай договорились по торговой сделке

Происшествия В Новой Зеландии произошло извержение вулкана В результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии погибли по меньшей мере пять человек, сообщает местная полиция.

Футбол Кафельников: «Футбол в России окончательно умер» Бывший российский теннисист, олимпийский чемпион Евгений Кафельников в социальных сетях отреагировал на неудачу российских футбольных клубов, не сумевших впервые за 17 лет выйти в еврокубковую весну.

Политика Зеленский выступил за изменение Минских соглашений Ранее официальный представитель Киева в политической подгруппе Алексей Резников заявил, что Украина до следующего "нормандского саммита" подготовит изменения к Минским соглашениям по урегулированию в Донбассе.

Общество В Приморье частично затонула подлодка Отправленная на утилизацию подводная лодка частично затонула во время буксировки в Приморском крае.

Армия и оружие Как выглядит стелс-корабль ВМС Швеции на экране радара В сети появился снимок экрана бортового радара одного из кораблей Швеции, находившегося на момент съёмки в примерно в 250-300 м от корвета типа «Висбю» (Visby).

Футбол РФС собирается отстранить Гинера от футбольной деятельности По словам источников, руководство РФС хочет отстранить президента ЦСКА от любой футбольной деятельности, в том числе и в самом РФС (Гинер возглавляет финансовый комитет организации).

Общество В Москве простились с Юрием Лужковым В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.

Здоровье Почти половина россиян перепроверяет диагноз врачей Более 40 % россиян не доверяют диагнозам, поставленным врачами и стараются перепроверить их у других специалистов.