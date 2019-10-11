Политика
RT на русскомBloomberg: США и Китай достигли частичного соглашения по торговле
Соединённые Штаты и Китай смогли прийти к частичному соглашению, которое позволит заключить перемирие в торговой войне и заложить основу для новой, более обширной сделки, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Как пишет агентство, Китай согласился на уступки в сельскохозяйственном секторе.
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СМИ: США и КНР достигли частичного соглашения и могут заключить торговое перемирие
Коммерсантъвчера в 14:33
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 02:22, Ашберн
Политика
NYT: в США начали расследование в отношении адвоката Трампа
Федеральная прокуратура в Нью-Йорке начала расследование в отношении адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, которого подозревают в нарушении законов о лоббизме.
ТАСС вчера в 22:18
Автоспорт
Квят высказался после заезда Гран-при Японии
Гонщик "Торо Россо" Даниил Квят высказался о прошедших 11 октября тренировках Гран-при Японии. Об этом сообщает пресс-служба скудерии.
Газета.Ru вчера в 05:55
Спорт
Российский гимнаст стал чемпионом мира
Российский гимнаст Никита Нагорный завоевал золото в индивидуальном многоборье на чемпионате мира, который проходит в немецком Штутгарте.
Утро.ru вчера в 13:23
Происшествия
Большинство россиян поддержали возвращение смертной казни
Около 80% опрошенных пользователей одной из социальных сетей выступили за возвращение смертной казни для убийц детей и педофилов.
Газета.Ru 01:59
Армия и оружие
Пентагон заявил об обстреле Турцией войск США в Сирии
Пентагон заявил, что американские войска в Сирии "подверглись артиллерийскому обстрелу с турецких позиций" и призвал Турцию прекратить все операции, которые могут потребовать от США "немедленных оборонительных действий", сообщает CNN со ссылкой на заявление американского военного ведомства.
Интерфакс вчера в 21:30
Здоровье
В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами
Российская газета вчера в 04:46
Политика
Жириновский пожаловался на обилие ресторанов восточной кухни в России
Депутат Госдумы Владимир Жириновский пожаловался на обилие ресторанов восточной кухни и недостаток заведений, где можно отведать блюда русской кухни.
РИА Новости вчера в 22:23
Хоккей
Загитова посетила матч «Ак Барс» — ЦСКА
Спорт-Экспресс вчера в 16:31
Политика
В Кремле отреагировали на идею Зеленского изменить Минские соглашения
В Кремле прокомментировали озвученную лидером Украины Владимиром Зеленским идею относительно внесения изменений в Минские соглашения.
Южный Федеральный 00:31
Происшествия
В Москве задержан сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов
Полиция задержала сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального (ФБК) Руслана Шаведдинова, сообщил директор ФБК Иван Жданов в твиттере.
Интерфакс вчера в 18:29
Кино
Боевик «Гемини» с Уиллом Смитом в главной роли вышел в прокат в Чите
Чита.Ру 09 октября в 23:54
Происшествия
В Екатеринбурге совершил аварийную посадку самолет АН-12
Сегодня, 10 октября, в Екатеринбурге военный самолет АН-12 выполнил экстренную аварийную посадку в аэропорту Кольцово.
Южный Федеральный 10 октября в 03:52
Наука
Физики заставили молекулу быть в двух точках одновременно
Австрийские исследователи провели новый эксперимент по объяснению квантовой суперпозиции, заставив гигантскую молекулу быть в двух точках одновременно.
Discover24 09 октября в 03:15
Политика
Минфин США попросил суд отклонить поданный из-за санкций иск Дерипаски
Минфин США попросил суд отклонить иск российского бизнесмена Олега Дерипаски, потребовавшего исключить его из санкционного списка, говорится в меморандуме министерства, направленном в суд округа Колумбия.
РБК 00:48
Здоровье
Какие продукты должны быть в рационе каждой женщины
От питания зависит красота и женщин, и девушек.
Челнинские известия 00:28
Шоу-бизнес
Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме
Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Хорошие новости 10 октября в 06:47
Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости вчера в 07:15
Киберспорт
Гонконгские протесты подорвали имидж Blizzard
Гонконгские протестующие, кажется, стали токсичными для любого крупного бизнеса, который ведет дела в Китае.
Коммерсантъ FM 09 октября в 15:25
Здоровье
Директор онкоцентра Блохина прокомментировал сокращения
Комментируя вопрос зарплат, Стилиди обратил внимание на то, что его зарплата и зарплаты его заместителей ниже, чем у многих известных врачей.
Вечерняя Москва 10 октября в 02:47
Происшествия
Названа дата прощания с убитой в Саратове школьницей
Прощание с убитой в Саратове школьницей пройдёт 13 октября. Об этом говорится на сайте саратовской мэрии.
News.ru вчера в 09:14
Происшествия
Мать подозреваемого в убийстве девочки из Саратова вступилась за сына
Мать подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Ольга Туватина рассказала о своем сыне Михаиле.
РИА Новости вчера в 17:31
Политика
Стрелкова оскорбил брат Чубайса
Убийцей назвал философ и социолог Игорь Чубайс экс-главу Минобороны ДНР Игоря Стрелкова.
Цензуры.Нет вчера в 05:50
Происшествия
В Екатеринбурге молодая женщина продала машину и пропала
В Екатеринбурге пропала 27-летняя женщина, после того как отправилась на встречу с потенциальным покупателем автомобиля.
REGNUM 00:10
Общество
В Японии из-за тайфуна «Хагибис» один человек погиб, пятеро ранены
В японской префектуре Тиба один человек погиб и еще пятеро получили ранения из-за шквального ветра, вызванного приближением тайфуна "Хагибис", передает NHK.
РИА Новости вчера в 23:13
Происшествия
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21
Увеличилось количество жертв трагедии в Керченском политехническом колледже.
Вести.Ru вчера в 21:25
Политика
Путин прибыл в Ашхабад на саммит СНГ
Президент России Владимир Путин прибыл в Ашхабад, где примет участие в заседании совета глав государств СНГ, а также проведет переговоры с лидером Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.
РИА Новости 10 октября в 16:16
Шоу-бизнес
Суд вынес решение по квартире Началовой и Фролова
В июне 2018 года певица обратилась в Никулинский районный суд с иском к Фролову и требованием признать недействительным заключенный между ними договор купли-продажи половины четырехкомнатной квартиры в жилом комплексе «Кутузовская ривьера».
Известия вчера в 12:15
Наука
В Китае представили военную «летающую тарелку»
На открывшейся накануне выставке вертолетов в городе Тяньцзинь (северо-восток Китая) был представлен макет необычного летательного аппарата — он имеет дискообразную форму, придавая устройству сходство с давно вышедшими из моды «летающими тарелками».
Хакасия-Информ 10 октября в 22:49
Происшествия
СК возбудил дело после избиения девочки подростками в Ижевске
РИА Новости вчера в 13:02