Соединённые Штаты и Китай смогли прийти к частичному соглашению, которое позволит заключить перемирие в торговой войне и заложить основу для новой, более обширной сделки, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Как пишет агентство, Китай согласился на уступки в сельскохозяйственном секторе.

Bloomberg: США и Китай достигли частичного соглашения по торговле

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