Политика
RT на русскомBloomberg: США и Китай достигли частичного соглашения по торговле
Соединённые Штаты и Китай смогли прийти к частичному соглашению, которое позволит заключить перемирие в торговой войне и заложить основу для новой, более обширной сделки, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Как пишет агентство, Китай согласился на уступки в сельскохозяйственном секторе.
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СМИ: США и КНР достигли частичного соглашения и могут заключить торговое перемирие
Коммерсантъ11 октября в 14:33
Вашингтон и Пекин существенно продвинулись к достижению торгового соглашения
Эхо Москвы12 октября в 06:03
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 01:38, Вашингтон
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