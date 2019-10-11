Политика
Life.ruBloomberg: США и Китай достигли частичного торгового соглашения
США и Китай достигли частичных соглашений в сфере торговых отношений, сообщает Bloomberg. Уточняется, что договорённости коснутся закупок агропродукции со стороны Китая и некоторых ослаблений пошлин со стороны США.
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Трамп заявил, что достиг с Китаем принципиальных договоренностей по торговой сделке
BFM.ru12 октября в 09:03
Вашингтон и Пекин существенно продвинулись к достижению торгового соглашения
Эхо Москвы12 октября в 06:03
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Энергетика
Нефть подорожала в конце недели на новостях из Ближнего Востока
По итогам последнего рабочего дня североморская нефть Brent подорожала на 2,64%, до 60,66 долларов за баррель.
Московский Комсомолец 12 октября в 16:10
Здоровье
Радий Хабиров провел выездной «Час главы» в Стерлибашевском районе
Башинформ 12 октября в 06:33
Единоборства
Дмитрий Бивол победил Ленина Кастильо
Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол 12 октября в Чикаго в очередной раз защитил свой титул, победив единогласным решением судей со счетом 120-107 и 119-108 дважды доминиканца Ленина Кастильо.
Allboxing.ru 12 октября в 23:57
Политика
Конгрессмен поздравил ВМС США фотографией с российским крейсером
«С днем рождения ВМС США», — написал Маст на картинке, где был изображен российский корабль.
РБК вчера в 22:23
Недвижимость
Снижение цен на аренду жилья отметили в России
Наибольшее уменьшение цен было замечено в Омске - на 11% до уровня 16,1 тыс. руб. в месяц за двухкомнатное жилье - и в Екатеринбурге стоимость упала на 10%, достигнув уровня в 29,4 тыс. рублей.
Газета.Ru вчера в 19:23
Происшествия
«Смотрящего» по Украине вора в законе раскороновали и избили
Lenta.ru вчера в 12:14
Происшествия
Челябинскому экс-губернатору Дубровскому расширили обвинение
Телеграм-каналы сообщают о новых статьях УК РФ в деле бывшего главы региона Уголовное дело в отношении бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского пополнилось новыми статьями, сообщает телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ".
Правда УрФО 12 октября в 05:13
Футбол
Мамаев впервые забил за «Ростов» в двусторонней игре
Полузащитник Павел Мамаев, который стал игроком «Ростова» после освобождения из колонии, принял участие в тренировочной двусторонней игре команды и отличился забитым голом.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 21:41
Футбол
Кипр — Россия 0:5
Сборная России по футболу разгромила команду Кипра и досрочно вышла в финальную часть чемпионата Европы 2020 года.
РИА Новости вчера в 13:54
Технологии
СМИ сообщили о готовности Дурова отложить запуск TON
Команда блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) Павла Дурова рассматривает возможность переноса запуска проекта в связи с иском Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
РБК вчера в 08:19
Киберспорт
Карту в Fortnite поглотила чёрная дыра
Epic Games завершила десятый сезон в Fortnite ивентом, во время которого карту затянуло в чёрную дыру.
CyberSport.ru вчера в 17:38
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Общество
В Екатеринбурге назван неофициальный лидер храмового опроса
Жители Екатеринбурга отдали свои голоса за строительство храма Святой Екатерины на месте бывшего Приборостроительного завода.
REGNUM вчера в 15:07
Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
RuNews24.ru 11 октября в 08:04
Общество
В Конституционном суде жестко раскритиковали российские вузы
Судья Конституционного суда РФ Константин Арановский обрушился с критикой на систему высшего образования в России и высказал недоверие в отношении дипломов российских вузов.
URA.Ru вчера в 22:20
Наука
Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака
Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.
REGNUM вчера в 08:44
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото
В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
ToDay News Ufa 12 октября в 16:33
Общество
В России завершается переход на цифровое телевидение
С 14 октября в России еще 21 регион смогут принимать сигнал цифрового телевещания.
Коммерсантъ вчера в 22:33
Политика
МИД России обвинил США в попытках помешать работе ООН
МИД России обвинил США в попытках помешать работе ООН.
Вечерняя Москва вчера в 06:17
Шоу-бизнес
Максим Виторган высказался о свадьбе Ксении Собчак
Актер Максим Виторган-младший стал гостем передачи "На троих" с Екатериной Котрикадзе и Тихоном Дзядко.
Дни.ру 12 октября в 05:04
Происшествия
Участницу «Дома-2» избили на корпоративе
Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости вчера в 02:37
Авто
Volkswagen Teramont получил купеобразную модификацию
Концерн Volkswagen презентовал новый купеобразный кроссовер Atlas Cross Sport.
Новые автомобили 11 октября в 13:22
Политика
Зеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ
Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».
РБК вчера в 20:52
Общество
Комментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков
Газета.Ru вчера в 10:46
Происшествия
Диджея убили в Ленинградской области из-за «неправильной» музыки
Диджей был убит в кафе в Кировском районе Ленинградской области из-за того, что посетителю заведения не понравилась музыка.
Известия вчера в 20:49
Происшествия
Пропавшая в Екатеринбурге девушка продавала машину ради ипотеки
REGNUM 12 октября в 10:40
Футбол
Оздоев прокомментировал слухи об отношениях с Канделаки
Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев прокомментировал слухи об отношениях с генеральным продюсером телеканала «Матч» Тиной Канделаки.
Чемпионат вчера в 19:35
Гаджеты
Intel показала партнёрам, что не боится потерь в ценовой войне с AMD
Источник изображения: AdoredTV, Youtube Интересно, что сами представители AMD в конце прошлого квартала придерживались мнения о "точечном" характере ценовых реакций Intel, хотя и теперь сложно говорить о масштабном демпинге.
3DNews вчера в 09:15
Волейбол
Сборная России проиграла США на Кубке мира
Мужская сборная России провела очередной матч Кубка мира в Японии. Национальная команда проиграла в трех партиях сборной США.
Матч ТВ вчера в 23:45