Политика

Life.ruLife.ruBloomberg: США и Китай достигли частичного торгового соглашения

США и Китай достигли частичных соглашений в сфере торговых отношений, сообщает Bloomberg. Уточняется, что договорённости коснутся закупок агропродукции со стороны Китая и некоторых ослаблений пошлин со стороны США.
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Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского подозревают в уголовном преступлении, связанном с превышением должностных полномочий и хищением бюджетных средств на сумму более 20 млрд рублей.
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После продолжительного лечения скончалась одна из раненых педагогов. Трагедия в керченском колледже произошла 17 октября прошлого года.
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В Японии 45 тысяч домов остались без света в трех префектурах из-за приближающегося мощного тайфуна "Хагибис".
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Илон Маск — популист, на Марс не улетит. Глава «Роскосмоса» разоблачил проект межпланетного корабля

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин выступил с экспертной оценкой последней презентации Илона Маска — прототипа межпланетного космического корабля Starship для колонизации Луны и Марса.
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Террористическая группировка "ДАИШ" (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") взяла на себя ответственность за подрыв двух бомб на маршруте патрулирования российской военной полиции на юге Сирии.
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В 2018 году в Китае осуществили спуск на воду подводной лодки, в верхней части которой отсутствует рубка.
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Киностудия Marvel Studios намерена снять фильм о супергероях, в котором все роли будут принадлежать женщинам.
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«США по-прежнему выступают против военной операции Турции в Сирии и решительно возражают против военных действий Турции вне зоны безопасности и в районах, в которых, как известно турецким военным, присутствуют силы США», — подчеркнули в американском оборонном ведомстве.
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В России впервые за 2019 год подешевели автомобили с пробегом.
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Скорость ходьбы рассказала о старении мозга

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Медведев потребовал прекратить банковский роуминг

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Власти оценили призывы вернуть в России смертную казнь

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