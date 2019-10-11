Политика
Life.ruBloomberg: США и Китай достигли частичного торгового соглашения
США и Китай достигли частичных соглашений в сфере торговых отношений, сообщает Bloomberg. Уточняется, что договорённости коснутся закупок агропродукции со стороны Китая и некоторых ослаблений пошлин со стороны США.
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Армия и оружие
Эрдоган объяснил право Турции на военную операцию в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Турция имеет полное право проводить военную операцию в соседней Сирии.
МонаВиста вчера в 03:33
Здоровье
Роспотребнадзор назвал оптимальную температуру в квартире
Роспотребнадзор дал советы об оптимальной температуре воздуха в жилых домах. Информация об этом появилась на сайте ведомства.
МОЁ! Оnline Воронеж 09 октября в 10:55
Экономика
ЦБ разрешил неквалифицированным инвесторам покупать иностранные акции
ЦБ согласился сохранить за неквалифицированными инвесторами возможность покупать акции иностранных компаний, сообщает РБК.
Gazeta.SPb 20:25
Политика
Судебный процесс по «Конкорду» Пригожина начнется в США в апреле
Судебный процесс по делу российской компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» Евгения Пригожина, обвиняемой во вмешательство в президентские выборы в США 2016 года, начнется 6 апреля 2020 года, сообщил ТАСС со ссылкой на график рассмотрения дела в базе данных федерального суда столичного округа Колумбия.
Коммерсантъ 21:12
Происшествия
Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии
Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского подозревают в уголовном преступлении, связанном с превышением должностных полномочий и хищением бюджетных средств на сумму более 20 млрд рублей.
Газета.Ru 16:48
Происшествия
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21
После продолжительного лечения скончалась одна из раненых педагогов. Трагедия в керченском колледже произошла 17 октября прошлого года.
Вести.Ru 21:25
Происшествия
Подозреваемый признался в убийстве девочки в Саратове
Подозреваемый в убийстве 9-летней девочки в Саратове признал свою вину. Мужчина заявил на допросе, что совершил преступление из-за гаража.
Москва 24 04:37
Общество
В Японии 45 тысяч домов остались без света из-за тайфуна «Хагибис»
В Японии 45 тысяч домов остались без света в трех префектурах из-за приближающегося мощного тайфуна "Хагибис".
Российская газета 20:27
Космос
Илон Маск — популист, на Марс не улетит. Глава «Роскосмоса» разоблачил проект межпланетного корабля
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин выступил с экспертной оценкой последней презентации Илона Маска — прототипа межпланетного космического корабля Starship для колонизации Луны и Марса.
Фонтанка.Ру 06 октября в 20:02
Армия и оружие
ДАИШ взяла ответственность за взрывы бомб на пути военных РФ в Сирии
Террористическая группировка "ДАИШ" (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") взяла на себя ответственность за подрыв двух бомб на маршруте патрулирования российской военной полиции на юге Сирии.
Российская газета 21:31
Технологии
В Китае построили «безголовую» субмарину
В 2018 году в Китае осуществили спуск на воду подводной лодки, в верхней части которой отсутствует рубка.
Наша версия 01:46
Кино
Marvel может снять женское супергеройское кино
Киностудия Marvel Studios намерена снять фильм о супергероях, в котором все роли будут принадлежать женщинам.
Газета.Ru вчера в 02:55
Хоккей
Величкин ушел с поста вице-президента магнитогорского «Металлурга»
Магнитогорский «Металлург» объявил на своем официальном сайте о расторжении контракта с вице-президентом клуба Геннадием Величкиным.
РБК 10:46
Общество
Умер Алексей Леонов, первым вышедший в открытый космос
В Москве на 86-м году жизни скончался Алексей Леонов – первый человек, который вышел в открытый космос, сообщает телеканал "Россия 24".
Вести.Ru 07:32
Армия и оружие
Пентагон: военные не пострадали при обстреле с позиций Турции в Сирии
«США по-прежнему выступают против военной операции Турции в Сирии и решительно возражают против военных действий Турции вне зоны безопасности и в районах, в которых, как известно турецким военным, присутствуют силы США», — подчеркнули в американском оборонном ведомстве.
RT на русском 20:21
Культура
Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН
Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
РИА Новости 09 октября в 09:54
Космос
Самарский космический бублик отправится на край Солнечной системы
TV BRICS 09 октября в 09:37
Происшествия
В Москве задержали подозреваемую в выводе 1 млрд рублей за границу
МВД и ФСБ задержали в Москве 34-летнюю женщину, которую подозревают в организации нелегальной схемы, по которой за границу в период с 2015 по 2018 годы было выведена сумма, превышающая 1 млрд рублей.
Газета.Ru 00:37
Политика
Якутский шаман Александр Габышев решил возобновить поход на Москву
Афиша Daily вчера в 11:35
Здоровье
Любимые методы профилактики простуды признали бесполезными для россиян
Ранее сообщалось, что во время простуды 17 процентов россиян предпочитают не принимать лекарства и обходиться горячим чаем с малиной и куриным бульоном.
Lenta.ru вчера в 01:49
Экономика
Власти США подали иск о приостановке ICO Telegram
Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск о приостановке ICO мессенджера Telegram.
ТАСС 18:17
Авто
В России впервые за год подешевели авто на вторичном рынке
В России впервые за 2019 год подешевели автомобили с пробегом.
Автоновости дня 09 октября в 02:24
Наука
Скорость ходьбы рассказала о старении мозга
Исследование почти тысячи жителей Новой Зеландии показало, что скорость ходьбы связана со старением мозга: у людей с медленной походкой он оказался старше.
ТАСС Наука 12:06
Экономика
Медведев потребовал прекратить банковский роуминг
В документе ФАС пишет, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого банком за денежные переводы между физическими лицами (со счета на счет этого банка), не может быть «обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации».
Ведомости вчера в 08:44
Происшествия
В Москве задержан сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов
Полиция задержала сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального (ФБК) Руслана Шаведдинова, сообщил директор ФБК Иван Жданов в твиттере.
Интерфакс 18:29
Политика
Власти оценили призывы вернуть в России смертную казнь
Клишас напомнил, что Конституционный суд России неоднократно выступал против возвращения смертной казни, так как в результате моратория на нее сформировались гарантии прав человека не быть подвергнутым такому наказанию.
Lenta.ru 08:54
Здоровье
Врачи-онкологи: Мы не имеем права лишать человека полноценной жизни
Пациентам оказывается психосоциальная поддержка, бытовая и физическая реабилитация, постоперационная реабилитация, людей учат жить со своим диагнозом, причем жить полноценно.
Петербургский дневник 07:13
Экономика
США не станут повышать пошлины на китайские товары до 30%
Соединённые Штаты приостановили повышение пошлин на китайский импорт на сумму в $250 млрд, которое должно было вступить в силу 15 октября по итогам торговых переговоров.
RT на русском 16:24
Спорт
Куйвашев отчитался перед Путиным о подготовке к Универсиаде
Куйвашев отчитался перед Путиным о подготовке к Универсиаде Глава региона заявил, что строительство объектов уже началось.
Екатеринбург-ТВ 01:31