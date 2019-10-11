США и Китай достигли частичных соглашений в сфере торговых отношений, сообщает Bloomberg. Уточняется, что договорённости коснутся закупок агропродукции со стороны Китая и некоторых ослаблений пошлин со стороны США.

Технологии Visa и MasterCard вышли из проекта по созданию криптовалюты Facebook Проблемы у Facebook возникли из-за озабоченности международных регулирующих органов по поводу этого проекта.

Общество Российские туристы назвали самые скучные города Европы Самым скучным городом российские туристы считают Хельсинки (30%).

Футбол Опубликовано фото ноги Петрова после фола игрока Кипра Нога Сергея Петрова после фола кипрского футболиста Лаифиса pic.twitter.com/Z69EcEWi4B— Сборная России (@TeamRussia) October 13, 2019 Ранее сборная показала, как готовилась ко встрече с киприотами.

Политика Посол России исключил отмену салюта в Москве в честь освобождения Риги Российский посол в Латвии Евгений Лукьянов заявил, что Россия не изменит планов о проведении салюта в Москве в честь 75-летия освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков, несмотря на критику латышского МИД.

Происшествия Шестеро пострадали при стрельбе на улице в Филадельфии Шесть человек пострадали в результате стрельбы, которая произошла в северной части города Филадельфия в американском штате Пенсильвания.

Футбол Модрич получил травму в матче сборных Хорватии и Уэльса Полузащитник сборной Хорватии и мадридского "Реала" Лука Модрич получил травму в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020 против национальной команды Уэльса, передает AS.

Происшествия В Саратове простились с убитой девочкой В Саратове сотни людей простились с девятилетней девочкой, которая была найдена убитой, сообщает РИА "Новости".

Политика Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России Германии следует стремиться к хорошим отношениям с Россией, однако некоторые вопросы стоит называться своими именами, считает министр обороны ФРГ, председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Политика Венгерская оппозиция одержала победу в борьбе за Будапешт Победа Карачона представляет собой первый значительный успех венгерской оппозиции и первое поражение Виктора Орбана за последние почти десять лет, замечает Le Figaro.

Наука Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.

Происшествия Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".

Здоровье В Минздраве сообщили о снижении смертности россиян от алкоголя на 30% «За период с 2010 года показатель смертности от алкоголь-ассоциированных причин снизился на 30,1% с 47,5 на 100 тыс. населения, а с 2016 года снизился на 13,5% с 38,4 на 100 тыс. населения и по результатам 2018 года составил 33,2 на 100 тыс. населения», — приводит РИА Новости сообщение.

Религия Покров Пресвятой Богородицы отметят в районном храме Покров Пресвятой Богородицы отметят в Храме святого царя страстотерпца Николая II в Аннино 13 и 14 октября.

Армия и оружие В США представят резолюцию, призывающую отменить вывод войск из Сирии Лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер заявил, что конгрессмены-демократы предложат резолюцию, призывающую президента США Дональда Трампа отменить решение о выводе войск с севера Сирии, сообщает газета Hill.

Происшествия Самолет ВВС Канады разбился в США Учебно-тренировочный самолет ВВС Канады CT-144 Tutor разбился рядом с городом Брукс в американском штате Джорджия.

Происшествия Таксист не поделил «вафельницу» с внедорожником в Южно-Сахалинске По сообщению соавтора Sakh.com, таксист и внедорожник встретились там 14 октября в 11:20.

Армия и оружие Франция примет меры, чтобы обезопасить своих военных в Сирии На фоне разворачивающейся на северо-востоке Сирии турецкой военной операции Франция решила принять необходимые меры для того, чтобы обезопасить своих военных и гражданских лиц, находящихся в регионе, сообщило AFP.

Политика Путин выразил соболезнования Абэ в связи с гибелью людей из-за тайфуна Президент РФ Владимир Путин выразил премьер-министру Японии Синдзо Абэ соболезнования в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными обрушившимся на страну тайфуном "Хагибис".

Авто Volkswagen Teramont получил купеобразную модификацию Концерн Volkswagen презентовал новый купеобразный кроссовер Atlas Cross Sport.

Происшествия Диджея убили в Ленинградской области из-за «неправильной» музыки Диджей был убит в кафе в Кировском районе Ленинградской области из-за того, что посетителю заведения не понравилась музыка.

Общество Диетологи раскрыли секрет «вечной молодости» Итальянские эксперты уверены, что в сохранении молодости особую роль играет питание, пишет Lecco Notizie.

Здоровье У жаловавшейся на слабость россиянки нашли полуметровую опухоль Московские врачи вырезали гигантскую опухоль у 52-летней пациентки, которая обратилась с жалобами на общую слабость и увеличившийся живот.

Общество Названы регионы, где строят больше всего жилья Возглавляют рейтинг Ленинградская и Московская области, где за последний год сдали 1,221 и 1,111 квадратных метра в расчете на одного человека.