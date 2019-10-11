Политика
Life.ruBloomberg: США и Китай достигли частичного торгового соглашения
США и Китай достигли частичных соглашений в сфере торговых отношений, сообщает Bloomberg. Уточняется, что договорённости коснутся закупок агропродукции со стороны Китая и некоторых ослаблений пошлин со стороны США.
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Вашингтон и Пекин существенно продвинулись к достижению торгового соглашения
Эхо Москвы12 октября в 06:03
СМИ: США и КНР достигли частичного соглашения и могут заключить торговое перемирие
Коммерсантъ11 октября в 14:33
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Армия и оружие
Эрдоган заявил о согласии России с турецким вторжением в Кобани
Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии днем 9 октября.
Lenta.ru 04:29
Общество
Судья Конституционного суда раскритиковал российское образование
Судья Конституционного суда (КС) РФ Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России, заявив, что не доверяет дипломам российских вузов в целом.
Коммерсантъ 03:42
Общество
В Екатеринбурге назвали предварительные итоги опроса по храму
В рамках опроса о месте строительства храма в Екатеринбурге после подсчёта голосов жителей четырёх районов лидирует площадка в центре города на месте бывшего приборостроительного завода.
RT на русском 03:42
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Известия 00:54
Происшествия
Пропавшая в Екатеринбурге девушка продавала машину ради ипотеки
В Екатеринбурге пропавшая 10 октября 27-летняя девушка продавала свою машину ради первоначального взноса на ипотеку.
REGNUM 12 октября в 10:40
Политика
ЕС продлил санкции по инциденту в Солсбери
Европейский союз принял решение о продлении на год санкций по химоружию против физических и юридических лиц, в том числе в отношении четырёх россиян, якобы причастных к инциденту с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
RT на русском 04:31
Политика
Украинского премьера заметили на концерте неонацистов
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил концерт ультраправых музыкантов. Об этом сообщает издание «Страна.uа».
Lenta.ru вчера в 21:21
Политика
В Крыму отреагировали на заявление преемницы Меркель о полуострове
Западные политики используют тему принадлежности Крыма для достижения собственных политических целей, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя заявление главы немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
Lenta.ru 04:32
Транспорт
Новый терминал аэропорта Хабаровска принял первый рейс
Новый терминал внутренних авиалиний хабаровского аэропорта официально начал работу. Сегодня он принял первый самолет из российской столицы.
Российская газета вчера в 22:40
Происшествия
Бывшего челябинского вице-губернатора отпустили из колонии
В октябре 2018 года Сандакова осудили на пять с половиной лет колонии строгого режима и оштрафовали на 7 млн руб. Обвинение требовало для него 10 лет колонии.
РБК 04:30
Происшествия
В Москве женщина 20 минут держала за руку выпавшую из окна соседку
РИА Новости вчера в 05:18
Политика
National Interest: США помогли России укрепить позиции в энергетике
Другой "случайной помощью" Москве названа торговая война между Китаем и США, которая позволила российским энергетикам закрепиться на китайском рынке.
РИА Новости 12 октября в 20:29
Политика
Москва и Эр-Рияд подпишут сделку по авиализингу на $700 млн
Одна из крупнейших сделок между Россией и Саудовской Аравией в ходе проходящего в понедельник визита президента РФ Владимира Путина в Эр-Рияд будет подписана в области авиализинга.
Коммерсантъ 01:44
Футбол
Первый гол за «Ростов» забил Мамаев в двусторонней игре
Privet-Rostov.ru 00:40
Единоборства
Боксер Патрик Дэй впал в кому после нокаута
REGNUM вчера в 07:52
Происшествия
В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой
В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
RT на русском вчера в 11:15
Политика
Сурков объяснил необходимость исследования путинизма
Старт проекта прокомментировал помощник президента России Владислав Сурков, указавший на ценность начинания как попытки осмыслить политическое настоящее.
РБК 04:19
Политика
Зеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ
Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».
РБК вчера в 20:52
Происшествия
Задержаны еще два участника июльских беспорядков в Москве
Правоохранители задержали еще двух участников массовых беспорядков на июльской несанкционированной акции в Москве.
Известия 04:29
Здоровье
Врачи-профессионалы отправились по районам Сахалина
Перед командировкой на Сахалин врачи прошли строгий отбор.
Сахалин.Инфо 02:30
Происшествия
Участницу «Дома-2» избили на корпоративе
Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости вчера в 02:37
Политика
Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия вчера в 20:53
Наука
Обладатель Нобелевской премии заявил о бессилии науки перед раком
Выдающийся ученый Томас Линдал, ставший обладателем Нобелевской премии по химии, высказался относительно причин возникновения раковых опухолей.
Наша версия 01:59
Политика
В Госдуме оценили сообщения о потерях ЕС от антироссийских санкций
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT данные исследования Маттье Крозе из Линнаньского университета в Гонконге и Юлиана Хинца из Кильского института мировой экономики, которые сообщили, что 45% ущерба от антироссийских санкций ложится на страны, которые их ввели.
RT на русском 03:59
Армия и оружие
Украинские военные заявили о срыве разведения сил в Золотом
В украинском штабе Операции объединенных сил (ООС) заявили, что ополченцы якобы сорвали процесс разведения сил и средств в Донбассе.
Украина.ру 03:54
Общество
Сменился начальник СИЗО «Матросская тишина»
Новым начальником следственного изолятора №1 «Матросская тишина» стал бывший руководитель томского следственного изолятора Виктор Пастушенко, рассказал «Интерфаксу» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.
Коммерсантъ 04:22
Экономика
Счетная палата назвала нереалистичным проект федерального бюджета
Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, предупредила Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020-2022 гг. У аудиторов есть претензии ко всем трем вариантам прогноза.
Ведомости 04:32
Происшествия
Защита Бориса Дубровского отрицает возбуждение уголовного дела
Напомним, что 11 сентября появилась информация, что в отношении экс-главы региона Бориса Дубровского возбудили уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».
Челябинск Сегодня вчера в 09:02
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