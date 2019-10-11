Политика

Life.ruLife.ruBloomberg: США и Китай достигли частичного торгового соглашения

США и Китай достигли частичных соглашений в сфере торговых отношений, сообщает Bloomberg. Уточняется, что договорённости коснутся закупок агропродукции со стороны Китая и некоторых ослаблений пошлин со стороны США.
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Вашингтон и Пекин существенно продвинулись к достижению торгового соглашения

Эхо Москвы12 октября в 06:03

Bloomberg: США и Китай достигли частичного соглашения по торговле

RT на русском11 октября в 13:44

СМИ: США и КНР достигли частичного соглашения и могут заключить торговое перемирие

Коммерсантъ11 октября в 14:33

США и Китай договорились

Lenta.ru11 октября в 14:18

Bloomberg узнал о достижении США и Китаем частичного торгового соглашения

ТАСС11 октября в 14:01

Bloomberg узнал о решении США и КНР заключить перемирие в торговой войне

РБК11 октября в 13:56

Трамп заявил о достижении «значительной сделки» с Китаем

РИА Новости11 октября в 16:20
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Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 04:43, Ашберн
Армия и оружие

Эрдоган заявил о согласии России с турецким вторжением в Кобани

Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии днем 9 октября.
Lenta.ru 04:29
Общество

Судья Конституционного суда раскритиковал российское образование

Судья Конституционного суда (КС) РФ Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России, заявив, что не доверяет дипломам российских вузов в целом.
Коммерсантъ 03:42
Общество

В Екатеринбурге назвали предварительные итоги опроса по храму

В рамках опроса о месте строительства храма в Екатеринбурге после подсчёта голосов жителей четырёх районов лидирует площадка в центре города на месте бывшего приборостроительного завода.
RT на русском 03:42
Религия

Православные христиане празднуют Покров

Известия 00:54
Футбол

Тедеско в понедельник проведет первую тренировку в «Спартаке»

Газета.Ru 03:16
Происшествия

Пропавшая в Екатеринбурге девушка продавала машину ради ипотеки

В Екатеринбурге пропавшая 10 октября 27-летняя девушка продавала свою машину ради первоначального взноса на ипотеку.
REGNUM 12 октября в 10:40
Политика

ЕС продлил санкции по инциденту в Солсбери

Европейский союз принял решение о продлении на год санкций по химоружию против физических и юридических лиц, в том числе в отношении четырёх россиян, якобы причастных к инциденту с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
RT на русском 04:31
Политика

Украинского премьера заметили на концерте неонацистов

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил концерт ультраправых музыкантов. Об этом сообщает издание «Страна.uа».
Lenta.ru вчера в 21:21
Политика

В Крыму отреагировали на заявление преемницы Меркель о полуострове

Западные политики используют тему принадлежности Крыма для достижения собственных политических целей, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя заявление главы немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
Lenta.ru 04:32
Транспорт

Новый терминал аэропорта Хабаровска принял первый рейс

Новый терминал внутренних авиалиний хабаровского аэропорта официально начал работу. Сегодня он принял первый самолет из российской столицы.
Российская газета вчера в 22:40
Происшествия

Бывшего челябинского вице-губернатора отпустили из колонии

В октябре 2018 года Сандакова осудили на пять с половиной лет колонии строгого режима и оштрафовали на 7 млн руб. Обвинение требовало для него 10 лет колонии.
РБК 04:30
Происшествия

В Москве женщина 20 минут держала за руку выпавшую из окна соседку

РИА Новости вчера в 05:18
Политика

National Interest: США помогли России укрепить позиции в энергетике

Другой "случайной помощью" Москве названа торговая война между Китаем и США, которая позволила российским энергетикам закрепиться на китайском рынке.
РИА Новости 12 октября в 20:29
Политика

Москва и Эр-Рияд подпишут сделку по авиализингу на $700 млн

Одна из крупнейших сделок между Россией и Саудовской Аравией в ходе проходящего в понедельник визита президента РФ Владимира Путина в Эр-Рияд будет подписана в области авиализинга.
Коммерсантъ 01:44
Футбол

Первый гол за «Ростов» забил Мамаев в двусторонней игре

Privet-Rostov.ru 00:40
Политика

Каталонских политиков приговорили к срокам до 13 лет за референдум

Газета.Ru 03:45
Единоборства

Боксер Патрик Дэй впал в кому после нокаута

REGNUM вчера в 07:52
Происшествия

В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой

В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
RT на русском вчера в 11:15
Политика

Сурков объяснил необходимость исследования путинизма

Старт проекта прокомментировал помощник президента России Владислав Сурков, указавший на ценность начинания как попытки осмыслить политическое настоящее.
РБК 04:19
Политика

Зеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».
РБК вчера в 20:52
Происшествия

Задержаны еще два участника июльских беспорядков в Москве

Правоохранители задержали еще двух участников массовых беспорядков на июльской несанкционированной акции в Москве.
Известия 04:29
Здоровье

Врачи-профессионалы отправились по районам Сахалина

Перед командировкой на Сахалин врачи прошли строгий отбор.
Сахалин.Инфо 02:30
Происшествия

Участницу «Дома-2» избили на корпоративе

Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости вчера в 02:37
Политика

Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером

That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия вчера в 20:53
Наука

Обладатель Нобелевской премии заявил о бессилии науки перед раком

Выдающийся ученый Томас Линдал, ставший обладателем Нобелевской премии по химии, высказался относительно причин возникновения раковых опухолей.
Наша версия 01:59
Политика

В Госдуме оценили сообщения о потерях ЕС от антироссийских санкций

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT данные исследования Маттье Крозе из Линнаньского университета в Гонконге и Юлиана Хинца из Кильского института мировой экономики, которые сообщили, что 45% ущерба от антироссийских санкций ложится на страны, которые их ввели.
RT на русском 03:59
Армия и оружие

Украинские военные заявили о срыве разведения сил в Золотом

В украинском штабе Операции объединенных сил (ООС) заявили, что ополченцы якобы сорвали процесс разведения сил и средств в Донбассе.
Украина.ру 03:54
Общество

Сменился начальник СИЗО «Матросская тишина»

Новым начальником следственного изолятора №1 «Матросская тишина» стал бывший руководитель томского следственного изолятора Виктор Пастушенко, рассказал «Интерфаксу» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.
Коммерсантъ 04:22
Экономика

Счетная палата назвала нереалистичным проект федерального бюджета

Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, предупредила Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020-2022 гг. У аудиторов есть претензии ко всем трем вариантам прогноза.
Ведомости 04:32
Происшествия

Защита Бориса Дубровского отрицает возбуждение уголовного дела

Напомним, что 11 сентября появилась информация, что в отношении экс-главы региона Бориса Дубровского возбудили уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».
Челябинск Сегодня вчера в 09:02
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