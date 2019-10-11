США и Китай достигли частичных соглашений в сфере торговых отношений, сообщает Bloomberg. Уточняется, что договорённости коснутся закупок агропродукции со стороны Китая и некоторых ослаблений пошлин со стороны США.

Общество Судья Конституционного суда раскритиковал российское образование Судья Конституционного суда (КС) РФ Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России, заявив, что не доверяет дипломам российских вузов в целом.

Общество В Екатеринбурге назвали предварительные итоги опроса по храму В рамках опроса о месте строительства храма в Екатеринбурге после подсчёта голосов жителей четырёх районов лидирует площадка в центре города на месте бывшего приборостроительного завода.

Происшествия Пропавшая в Екатеринбурге девушка продавала машину ради ипотеки В Екатеринбурге пропавшая 10 октября 27-летняя девушка продавала свою машину ради первоначального взноса на ипотеку.

Политика ЕС продлил санкции по инциденту в Солсбери Европейский союз принял решение о продлении на год санкций по химоружию против физических и юридических лиц, в том числе в отношении четырёх россиян, якобы причастных к инциденту с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Политика Украинского премьера заметили на концерте неонацистов Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил концерт ультраправых музыкантов. Об этом сообщает издание «Страна.uа».

Политика В Крыму отреагировали на заявление преемницы Меркель о полуострове Западные политики используют тему принадлежности Крыма для достижения собственных политических целей, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя заявление главы немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Транспорт Новый терминал аэропорта Хабаровска принял первый рейс Новый терминал внутренних авиалиний хабаровского аэропорта официально начал работу. Сегодня он принял первый самолет из российской столицы.

Происшествия Бывшего челябинского вице-губернатора отпустили из колонии В октябре 2018 года Сандакова осудили на пять с половиной лет колонии строгого режима и оштрафовали на 7 млн руб. Обвинение требовало для него 10 лет колонии.

Политика National Interest: США помогли России укрепить позиции в энергетике Другой "случайной помощью" Москве названа торговая война между Китаем и США, которая позволила российским энергетикам закрепиться на китайском рынке.

Политика Москва и Эр-Рияд подпишут сделку по авиализингу на $700 млн Одна из крупнейших сделок между Россией и Саудовской Аравией в ходе проходящего в понедельник визита президента РФ Владимира Путина в Эр-Рияд будет подписана в области авиализинга.

Происшествия В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.

Политика Сурков объяснил необходимость исследования путинизма Старт проекта прокомментировал помощник президента России Владислав Сурков, указавший на ценность начинания как попытки осмыслить политическое настоящее.

Политика Зеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».

Происшествия Задержаны еще два участника июльских беспорядков в Москве Правоохранители задержали еще двух участников массовых беспорядков на июльской несанкционированной акции в Москве.

Здоровье Врачи-профессионалы отправились по районам Сахалина Перед командировкой на Сахалин врачи прошли строгий отбор.

Происшествия Участницу «Дома-2» избили на корпоративе Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.

Политика Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.

Наука Обладатель Нобелевской премии заявил о бессилии науки перед раком Выдающийся ученый Томас Линдал, ставший обладателем Нобелевской премии по химии, высказался относительно причин возникновения раковых опухолей.

Политика В Госдуме оценили сообщения о потерях ЕС от антироссийских санкций Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT данные исследования Маттье Крозе из Линнаньского университета в Гонконге и Юлиана Хинца из Кильского института мировой экономики, которые сообщили, что 45% ущерба от антироссийских санкций ложится на страны, которые их ввели.

Армия и оружие Украинские военные заявили о срыве разведения сил в Золотом В украинском штабе Операции объединенных сил (ООС) заявили, что ополченцы якобы сорвали процесс разведения сил и средств в Донбассе.

Общество Сменился начальник СИЗО «Матросская тишина» Новым начальником следственного изолятора №1 «Матросская тишина» стал бывший руководитель томского следственного изолятора Виктор Пастушенко, рассказал «Интерфаксу» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

Экономика Счетная палата назвала нереалистичным проект федерального бюджета Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, предупредила Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020-2022 гг. У аудиторов есть претензии ко всем трем вариантам прогноза.