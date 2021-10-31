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Bloomberg: США и Япония встревожены словами Путина о возможном росте цен на нефть до $100

Слова президента России Владимира Путина о том, что цены на нефть могут достичь $100 за баррель, обеспокоили США, Индию и Японию, пишет Bloomberg.
Известия
Администрация Байдена все больше встревожена ростом цен на бензин, которые достигли семилетнего максимума, и уже несколько недель призывает ОПЕК + перекачивать больше нефти.
ПолитРоссия
Сперва стоимость топлива выросла до 50 долларов за баррель, затем до 75 долларов, а сегодня превышает 80 долларов.
ПолитРоссия
Некоторые члены сделки ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией ранее подчеркнули необходимость соблюдать осторожность в вопросе темпов наращивания добычи топлива.
РИА Новости

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