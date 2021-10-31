ИзвестияBloomberg: США и Япония встревожены словами Путина о возможном росте цен на нефть до $100Слова президента России Владимира Путина о том, что цены на нефть могут достичь $100 за баррель, обеспокоили США, Индию и Японию, пишет Bloomberg.ИзвестияАдминистрация Байдена все больше встревожена ростом цен на бензин, которые достигли семилетнего максимума, и уже несколько недель призывает ОПЕК + перекачивать больше нефти.ПолитРоссияСперва стоимость топлива выросла до 50 долларов за баррель, затем до 75 долларов, а сегодня превышает 80 долларов.ПолитРоссияНекоторые члены сделки ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией ранее подчеркнули необходимость соблюдать осторожность в вопросе темпов наращивания добычи топлива.РИА НовостиЧитать далееСвернутьLife.ruLife.ruНародные новостиГЛАС.RUИА Красная ВеснаREGNUMNewInformИнфоСМИDiscover24ПолитРоссияВечерняя МоскваАлтапрессКурьер. Среда. БердскКомсомольская правдаKazanfirst.ruГлагоLИзвестияПодробнее о событииBloomberg: США и Япония испугались прогноза Путина о ценах на нефтьАктуальные Новости03:11Bloomberg: слова Путина о нефти по 100 долларов вызвали смятение в США и ЯпонииПолитРоссия29 октября в 15:14Самое цитируемоеBloomberg: Слова Путина о нефти по 100 долларов вызвали тревогу в США и ЯпонииГЛАС.RUвчера в 04:35Bloomberg: США и Япония встревожены словами Путина о возможном росте цен на нефть до 100$РИА Новости21:49Bloomberg: заявление Путина по нефти встревожило мировых импортеровФАНвчера в 10:00Bloomberg узнал о попытках убедить ОПЕК+ быстрее наращивать добычу нефтиForbesвчера в 07:58Bloomberg: США и Япония встревожились заявлением Путина о ценах на нефтьRT на русском23:09Показать ещёОценить850Поделиться