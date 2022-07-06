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Bloomberg: США и их союзники обсуждают предельную цену на нефть из России на уровне $40—60

«США и союзники обсуждают установление предела стоимости российской нефти на уровне $40—60», — приводит сообщение агентства РИА Новости.
RT на русском
По мнению аналитиков американского банка JPMorgan Chase & Co., в случае введения странами «семёрки» лимита цен на российское сырьё нефть может подорожать до $380 за баррель.
RT на русском
Запад начал отказываться от энергоресурсов из РФ на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Известия
По словам премьер-министра Фумио Кисиды, итоговая стоимость не должна будет превышать половины от нынешней стоимости сырья.
Московский Комсомолец

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Bloomberg: США и союзники обсуждают предельную цену на российскую нефть в $40–60
Профиль11:59
Bloomberg: США обсуждают предельную цену на российскую нефть в $40-60
Московский Комсомолец11:56
Bloomberg: США и союзники обсуждают предельную цену на российскую нефть в 40-60 долларов
ПРАЙМ11:34
Bloomberg: США обсуждают предельную цену на нефть из РФ на уровне $40-60
Радио Sputnik11:56
Bloomberg: США и их союзники обсуждают предельную цену на нефть из России на уровне $40—60
RT на русском11:47
Bloomberg: США с союзниками обсуждают предел на российскую нефть на уровне 40-60 долларов
РИА Новости11:39
СМИ: США с союзниками обсуждают предельную цену на российскую нефть
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