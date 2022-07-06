В конце июня Дерипаска заявил, что ни госкапитализм, ни криминализация бизнеса не смогли сломать российскую экономику, которая в условиях санкционного кризиса «оказалась гораздо более рыночной», чем, по словам бизнесмена, он себе ее представлял.