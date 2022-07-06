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Bloomberg: США и союзники обсуждают предельные цены на нефть из России в $40–60 за баррель

По данным Bloomberg, до понедельника российская нефть торговалась по цене около $80 за баррель.
РБК
Союзники изучают несколько способов ограничить доходы России от продажи нефти, при этом сведя к минимуму воздействие на свои экономики, — пишет
 агентство.
News.ru
По словам двух человек, администрация Байдена считает ограничение в 40 долларов за баррель слишком низким.
Profinance.ru
Ограничение стоимости российской нефти может привести к дисбалансу на рынке и росту цен, предупредил в конце июня вице-премьер Александр Новак.
Forbes

Подробнее о событии

Bloomberg сообщил, что Запад может ввести потолок цены для нефти РФ в $40-60/барр
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