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Bloomberg: США и союзники обсуждают предельные цены на нефть из России в $40–60 за баррель

По данным Bloomberg, до понедельника российская нефть торговалась по цене около $80 за баррель.
РБК
Администрация американского президента Джо Байдена считает ограничение в $40 слишком низким, сообщили источники.
ТАСС
О планах ввести ограничения на стоимость российской нефти объявили страны «группы семи» на саммите в Баварии.
Коммерсантъ
Ограничение стоимости российской нефти может привести к дисбалансу на рынке и росту цен, предупредил в конце июня вице-премьер Александр Новак.
Forbes

Подробнее о событии

Bloomberg сообщил, что Запад может ввести потолок цены для нефти РФ в $40-60/барр
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