РБКBloomberg: США и союзники обсуждают предельные цены на нефть из России в $40–60 за баррельПо данным Bloomberg, до понедельника российская нефть торговалась по цене около $80 за баррель.РБКАдминистрация американского президента Джо Байдена считает ограничение в $40 слишком низким, сообщили источники.ТАССО планах ввести ограничения на стоимость российской нефти объявили страны «группы семи» на саммите в Баварии.КоммерсантъОграничение стоимости российской нефти может привести к дисбалансу на рынке и росту цен, предупредил в конце июня вице-премьер Александр Новак.ForbesЧитать далееСвернутьРБКРБККапитал страныТК ЗвездаЦарьградКомсомольская правдаPravda.RuYakutsk.ruЭкономика сегодняRT на русскомИА Красная ВеснаИзвестияLife.ruFrank MediaПрофильГазета.RuВечерняя МоскваНовый ДеньРосбалтПодробнее о событииBloomberg сообщил, что Запад может ввести потолок цены для нефти РФ в $40-60/баррИнтерфаксвчера в 13:58Bloomberg сообщил о желании G7 установить предельные цены на российскую нефть в $40-60 за баррельКоммерсантъвчера в 13:16Bloomberg: США и союзники обсуждают предел цен на российскую нефть в $40-60 за баррельРИА Новостивчера в 12:36Bloomberg: США с союзниками обсуждают предельную цену на нефть из России в 40-60 долларовLenta.ruвчера в 12:23Bloomberg: США и союзники обсуждают предельную цену $40-60 для российской нефтиТАССвчера в 12:19Bloomberg: США и их союзники обсуждают предельную цену на нефть из России на уровне $40—60RT на русскомвчера в 11:47Bloomberg: США и союзники обсуждают предельную цену на российскую нефть в 40-60 долларовПРАЙМвчера в 11:34Показать ещёОценить3KПоделиться