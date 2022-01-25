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Bloomberg: США координируют письменный ответ России по гарантиям безопасности с ЕС и НАТО

Вашингтон в своем ответе на предложения России по гарантиям безопасности перечислит действия Москвы, вызывающие опасения у стран Европы, пишет
 Bloomberg со ссылкой на неназванный источник в ЕС.
РИА Новости
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с Североатлантическим альянсом по гарантиям безопасности.
РИА Новости
16 января в Кремле выразили обеспокоенность итогами переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности.
Взгляд.ру
Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
РИА Новости

Подробнее о событии

Bloomberg: США в ответе по гарантиям безопасности назовут тревожащие Европу действия России
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Bloomberg: США координируют письменный ответ России по гарантиям безопасности с ЕС и НАТО
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