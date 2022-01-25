Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Ранее стало известно об озабоченности правительства Великобритании тем, что Россия может ограничить поставки газа в Европу, если Брюссель введет санкции против Москвы в случае эскалации ситуации вокруг Украины — влияние потенциального сокращения поставок газа из России на цены в Великобритании обсуждалось членами британского кабинета министров.