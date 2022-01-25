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Bloomberg: США координируют письменный ответ России по гарантиям безопасности с ЕС и НАТО

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Американские власти в своем ответе по гарантиям безопасности обозначат сферы, в которых западные страны готовы реагировать на обеспокоенности России, сообщает Bloomberg
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Газета.Ru
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с Североатлантическим альянсом по гарантиям безопасности.
РИА Новости
В начале встречи глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что Москва хочет получить от Вашингтона обратную связь по предложениям о гарантиях безопасности.
ТК Звезда
Тем не менее ранее Псаки говорила, что Соединенные Штаты изложат свои предложения по усилению контроля над вооружениями и укреплению доверия.
РБК

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