Соединенные Штаты намерены ввести санкции в отношении России в связи с подозрениями в том, что российская сторона якобы стоит за взломом программного обеспечения компании SolarWinds, а также якобы вмешивалась в выборы президента США.

С чего всё началось США планируют ввести санкции против России в ответ на предполагаемые «неправомерные действия», в том числе кибератаки на правительственные сети через программное обеспечение компании SolarWinds и попытки вмешательства в выборы, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. РБК 22:03