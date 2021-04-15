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ТАСС

Bloomberg: США намерены ввести санкции против РФ за вмешательство в выборы и кибератаки

Соединенные Штаты намерены ввести санкции в отношении России в связи с подозрениями в том, что российская сторона якобы стоит за взломом программного обеспечения компании SolarWinds, а также якобы вмешивалась в выборы президента США.В источнике
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С чего всё началось
США планируют ввести санкции против России в ответ на предполагаемые «неправомерные действия», в том числе кибератаки на правительственные сети через программное обеспечение компании SolarWinds и попытки вмешательства в выборы, сообщает
 Bloomberg со ссылкой на источники.

Подробнее о событии

СМИ узнали о планах США ввести санкции против России из-за кибератак

РБК22:03

Bloomberg: США намерены ввести санкции против РФ за вмешательство в выборы и кибератаки

ТАСС21:41

Bloomberg: США вышлют 10 российских дипломатов из страны

РЕН ТВ21:19

Bloomberg: США намерены ввести новые санкции против России

РИА Новости21:22

СМИ: США введут санкции против десяти россиян и 20 компаний

Коммерсантъ21:18

️США вышлют российских дипломатов и введут новые санкции

Lenta.ru21:17

США собрались ввести против России новые санкции

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