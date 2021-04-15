Bloomberg: США намерены ввести санкции против РФ за вмешательство в выборы и кибератаки
Соединенные Штаты намерены ввести санкции в отношении России в связи с подозрениями в том, что российская сторона якобы стоит за взломом программного обеспечения компании SolarWinds, а также якобы вмешивалась в выборы президента США.В источнике
С чего всё началось
США планируют ввести санкции против России в ответ на предполагаемые «неправомерные действия», в том числе кибератаки на правительственные сети через программное обеспечение компании SolarWinds и попытки вмешательства в выборы, сообщает
Bloomberg со ссылкой на источники.