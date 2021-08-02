Подрядчикам предстоит организовать «по всей Украине серию онлайн-модулей EU Study Days (украинское название ЄВРОШКОЛИ), ориентированных на учащихся, и рабочих визитов», а также расширить сферу охвата «проевропейски настроенной образованной молодёжи».
Литовское министерство окружающей среды считает, что Россия добывает нефть в Калининграде из общего месторождения двух стран, что по закону требует разделения полученной прибыли Власти Литвы заявили о расчетах целесообразности требования у России оплаты за нефть, добытую в месторождении D6 в Калининграде.
Госсекретарь при Министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон сообщил, что Европейский союз (ЕС) рассмотрит возможность предоставления политического убежища белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской.