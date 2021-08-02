Литва может потребовать от РФ заплатить за добычу нефти у ее границ

Литовское министерство окружающей среды считает, что Россия добывает нефть в Калининграде из общего месторождения двух стран, что по закону требует разделения полученной прибыли Власти Литвы заявили о расчетах целесообразности требования у России оплаты за нефть, добытую в месторождении D6 в Калининграде.