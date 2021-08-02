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Bloomberg: США оказались на пороге чрезвычайного решения по госдолгу

В Соединенных Штатах завершилось двухлетнее соглашение по приостановке лимита госдолга.
ПРАЙМ
Как отмечает Bloomberg, к концу июня совокупная задолженность почти достигла 28,5 триллиона долларов — 22 триллиона плюс накопленные долги с августа 2019 года.
Lenta.ru
При достижении предела США в октябре или ноябре окажутся на пороге неисполнения обычных расходных обязательств или допустят дефолт по госбумагам.
Lenta.ru
С пятницы, 30 июля, оно приостановило выпуск ряда специальных бумаг, а также начало использовать специальные долговые инструменты, которые не учитываются при расчете долгового лимита.
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