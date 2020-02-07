с чего всё началось

США рассматривают возможность введения санкций против «Роснефти» за сотрудничество с венесуэльской госкомпанией PDVSA, однако ограничения могут негативно сказаться на мировом рынке. Санкции почти наверняка спровоцируют резкий скачок нефтяных цен, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Политика Путин и Лукашенко рассказали о беседе тет-а-тет Президент России Владимир Путин рассказал, что в ходе встречи в Сочи успел пообщаться со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко тет-а-тет около часа.

Финансы Центробанк снова снизил ключевую ставку Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 7 февраля, принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 6%.

Происшествия Замначальника Генштаба задержали по делу о хищении 6,7 млрд руб Сотрудники военной контрразведки ФСБ утром 7 февраля задержали в Москве заместителя начальника Генштаба — начальника главного управления связи Вооруженных сил генерал-полковника Халила Арсланова, сообщает «Коммерсантъ».

Шоу-бизнес Петросян раскрыл размер своей пенсии Юморист Евгений Петросян заявил, что у него обыкновенная пенсия. По его словам, этих выплат хватает на все расходы.

Технологии Samsung стал блокировать умные телевизоры россиян В свою очередь в официальном заявлении Samsung Electronics указывается, что блокировка некоторых функций телевизоров компании на территории России произошла из-за того, что они не сертифицированы для использования в стране.

Экономика Потанин возглавил список богатейших россиян Первое место в списке российских миллиардеров по версии журнала Forbes занял владелец холдинга «Интеррос» Владимир Потанин.

Общество В ФАС заявили о дефиците медицинских масок у производителей «Антимонопольным ведомством выявлены факты снижения запасов у оптовых организаций и дефицита масок у производителей, связанные с резко возросшим спросом на продукцию», — сообщили в ФАС.