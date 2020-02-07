Политика

Infox.ruInfox.ruBloomberg: США опасаются вводить санкции против «Роснефти»

США рассматривают возможность введения санкций против «Роснефти» за сотрудничество с венесуэльской госкомпанией PDVSA, однако ограничения могут негативно сказаться на мировом рынке. Санкции почти наверняка спровоцируют резкий скачок нефтяных цен, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
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с чего всё началось
США в ближайшие 30 дней планируют усилить давление на власти Венесуэлы и в этой связи взвешивают, стоит ли вводить санкции против «Роснефти», которая ведет бизнес с правительством Николаса Мадуро, рассказали
 агентству Bloomberg осведомленные источники.
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