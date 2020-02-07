Политика
Infox.ruBloomberg: США опасаются вводить санкции против «Роснефти»
США рассматривают возможность введения санкций против «Роснефти» за сотрудничество с венесуэльской госкомпанией PDVSA, однако ограничения могут негативно сказаться на мировом рынке. Санкции почти наверняка спровоцируют резкий скачок нефтяных цен, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Читать в источнике
Оценить26
с чего всё началось
США в ближайшие 30 дней планируют усилить давление на власти Венесуэлы и в этой связи взвешивают, стоит ли вводить санкции против «Роснефти», которая ведет бизнес с правительством Николаса Мадуро, рассказали агентству Bloomberg осведомленные источники.Forbes01:45
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 09:17, Ашберн
Политика
Путин и Лукашенко рассказали о беседе тет-а-тет
Президент России Владимир Путин рассказал, что в ходе встречи в Сочи успел пообщаться со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко тет-а-тет около часа.
Финансы
Центробанк снова снизил ключевую ставку
Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 7 февраля, принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 6%.
Происшествия
В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката
Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
Происшествия
Замначальника Генштаба задержали по делу о хищении 6,7 млрд руб
Сотрудники военной контрразведки ФСБ утром 7 февраля задержали в Москве заместителя начальника Генштаба — начальника главного управления связи Вооруженных сил генерал-полковника Халила Арсланова, сообщает «Коммерсантъ».
Общество
Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева
Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
Общество
Охрана Минэнерго через госзакупки заказала наклейки «Обама ЧМО»
ФГУП Ведомственная охрана Минэнерго России, которое занимается охраной объектов энергетики, закупит наклейки Обама ЧМО для своего Северо-Кавказского филиала.
Шоу-бизнес
Пелагея пожаловалась на травлю после разрыва с Телегиным
Полина Смирнова (Пелагея) пожаловалась на то, что недоброжелатели заказали ее травлю в СМИ, сообщает "Газета.ру".
Армия и оружие
МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии
В январе 2020 года российские и турецкие военные специалисты погибли в зоне деэскалации Идлиб, сообщило Министерство иностранных дел России.
Шоу-бизнес
Петросян раскрыл размер своей пенсии
Юморист Евгений Петросян заявил, что у него обыкновенная пенсия. По его словам, этих выплат хватает на все расходы.
Технологии
Samsung стал блокировать умные телевизоры россиян
В свою очередь в официальном заявлении Samsung Electronics указывается, что блокировка некоторых функций телевизоров компании на территории России произошла из-за того, что они не сертифицированы для использования в стране.
Культура
Актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет
В США в возрасте 103 лет умер актер Кирк Дуглас. Он считался последним представителем "золотой эры" Голливуда.
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от коронавируса
Специалисты Роспотребнадзора рассказали о способах защиты от коронавируса.
Шоу-бизнес
Юлий Гусман о пенсии: «Получаю меньше Елены Ханги»
Оказалось, пособие режиссера меньше, чем у Елены Ханги, которой государство за заслуги начисляло 23 тысячи рублей.
Экономика
Потанин возглавил список богатейших россиян
Первое место в списке российских миллиардеров по версии журнала Forbes занял владелец холдинга «Интеррос» Владимир Потанин.
Футбол
Тактическая замена Семина помогла ему выиграть «Спартак» по пенальти
Вчера в рамках Кубка Париматч Премьер «Локомотив» играл со «Спартак».
Шоу-бизнес
Дочь Успенской уехала в Америку после скандала у Кудрявцевой
Единственная дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина после выхода скандальной передачи «Звезды сошлись» решила отделиться от звездной матери.
Футбол
Кокорин рассказал о планах на будущее
Общество
В ФАС заявили о дефиците медицинских масок у производителей
«Антимонопольным ведомством выявлены факты снижения запасов у оптовых организаций и дефицита масок у производителей, связанные с резко возросшим спросом на продукцию», — сообщили в ФАС.
Игры
Новая Call of Duty выйдет осенью 2020 года
Общество
Суд вернул под стражу обвиняемую в шпионаже Цуркан
Второй кассационный суд общей юрисдикции пересмотрел в пятницу, 7 февраля, решение об освобождении из СИЗО обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан и постановил взять ее под стражу.
Армия и оружие
Украинские силовики используют оружие Российской империи
Оружие, показанное в ролике, широко применялось еще в 1880-х годах, в том числе в Российской империи, отмечает издание.
Армия и оружие
В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер
Армия и оружие
Украина создаст две базы в Донбассе по стандартам НАТО
Власти Украины планируют построить в Донбассе две военные базы по стандартам НАТО, которые будут размешаться в Мариуполе (Донецкая область) и Северодонецке (Луганская область).