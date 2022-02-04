Будьте в Плюсе

Bloomberg: США попали в зависимость от дизтоплива из России

Из-за того, что Северо-Восток Штатов находится под властью холодов, а традиционные поставщики топлива - Европа и Канада - столкнулись со своими трудностями, страна стала потреблять больше дизельного топлива из России.
Газета.Ru
Около 1.55 млн баррелей дизельного топлива прибудет из России в США в феврале.
Profinance.ru
Восточное побережье США особенно сильно зависит от импортного дизельного топлива, потому что нефтеперерабатывающие мощности в этом регионе за последние годы сильно сократились на фоне низкой рентабельности.
Profinance.ru
Природный газ серьезно подорожал, потому северо-восточные регионы государства в основном получают электроэнергию от генераторов, работающих на сырой нефти.
ПолитРоссия

Подробнее о событии

Bloomberg: США попали в зависимость от дизтоплива из России
Газета.Ru07:00
США попали в зависимость от российского дизельного топлива
Южный Федеральный05:50
Штаты попали в зависимость от российского дизеля
Profinance.ru01:40
США оказались в зависимости от российского дизеля
Infinica03:39
Американцы попали в зависимость от российского дизельного топлива
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Объем потребления российского дизеля в США достиг многолетнего максимума
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