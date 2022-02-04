Из-за того, что Северо-Восток Штатов находится под властью холодов, а традиционные поставщики топлива - Европа и Канада - столкнулись со своими трудностями, страна стала потреблять больше дизельного топлива из России.
Восточное побережье США особенно сильно зависит от импортного дизельного топлива, потому что нефтеперерабатывающие мощности в этом регионе за последние годы сильно сократились на фоне низкой рентабельности.
Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в пятницу обратился к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой передать на федеральный уровень уголовное дело в отношении Заремы Мусаевой, супруги бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева.
По словам Голиковой, показатель коллективного иммунитета к COVID-19 заметно снизился в семи субъектах страны: Москве и Подмосковье, Чечне, Севастополе, Ненецком автономном округе, а также Белгородской и Ивановской областях.