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Bloomberg: США попросят ФРГ отказаться от «Северного потока — 2» при эскалации на Украине

Соединенные Штаты будут добиваться от нового правительства ФРГ обещания отказаться от поддержки "Северного потока — 2", если Россия "вторнется" на Украину, передает Bloomberg со ссылкой на источник.
РИА Новости
Администрация президента Джо Байдена хочет, чтобы новое немецкое правительство взяло на себя обязательства остановить СП-2 в случае российского «вторжения», сказано в публикации.
Известия
Президент России ранее назвал алармистскими заявления о том, что РФ якобы готовит вторжение на Украину.
Новостной фронт
Как сообщил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, президенты обсудят напряженность вокруг Украины, продвижение НАТО к границам РФ и инициативу российского лидера о гарантиях безопасности.
ТАСС

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