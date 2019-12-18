Политика
RT на русскомBloomberg: США признали беспомощность перед «Северным потоком — 2»
Американские власти признают, что уже не могут помешать реализации проекта газопровода «Северный поток — 2», сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в администрации президента США. По словам двух собеседников агентства, у Вашингтона практически нет рычагов влияния на Россию в этом вопросе.
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с чего всё началось
Сразу два высокопоставленных чиновника администрации США посетовали в беседе с журналистами, что у Вашингтона недостаточно рычагов влияния, чтобы помешать завершению строительства между Россией и Германией газопровода "Северный поток — 2". Об этом сообщает Bloomberg.Life.ruвчера в 23:04
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«Слишком запоздали»: США признали бессилие в попытках помешать «Северному потоку — 2»
Комсомольская правдавчера в 23:36
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