с чего всё началось

Американские власти признают, что уже не могут помешать реализации проекта газопровода «Северный поток — 2», сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в администрации президента США. По словам двух собеседников агентства, у Вашингтона практически нет рычагов влияния на Россию в этом вопросе.

Кино Россияне выбрали лучшие фильмы года Россияне выбрали лучшие фильмы 2019 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику проекта «Кино Mail.ru».

Происшествия Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.

Экономика Москва и Минск договорились о схеме компенсаций за налоговый маневр Поддержка, как в России РБК узнал, каким образом Россия и Белоруссия договорились насчет одной из самых сложных проблем в рамках интеграционного процесса — компенсации за российский налоговый маневр в нефтяной отрасли.

Политика Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.

Авто Бюджетный кроссовер Toyota Raize вызвал ажиотажный спрос Бюджетный кроссовер Toyota Raize вызвал на внутреннем рынке такой ажиотаж, что очередь за ним растянулась на три месяца.

Спорт В РУСАДА рассказали о первых результатах перепроверки допинг-проб WADA передало Российскому антидопинговому агентству около 15 дел после перепроверки допинг-проб московской лаборатории, сообщила РИА Новости заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

Технологии Составлен рейтинг самых скачиваемых приложений десятилетия Аналитическая компания App Annie составила рейтинг самых скачиваемых приложений десятилетия. Всего в список вошли 10 приложений.

Технологии В систему переводов ЦБ внедрят технологию бесконтактной оплаты Источники на платежном рынке рассказали изданию, что внедрение бесконтактной оплаты NFC в Систему быстрых платежей (СПБ) сейчас обсуждается между Национальной системой платежных карт (НСПК) и банками.

Экономика Счётная палата обвинила ЦБ в неэффективности программы по развитию финрынка Счётная палата провела не только анализ основных направлений развития финансового рынка на 2016−2018 годы и на 2019−2021 годы, но и количественный анализ основных секторов финрынка.

Происшествия ООН подтвердила, что задержанный во «Внуково» метадон принадлежит ей В ООН подтвердили, что груз метадона, летевший в Таджикистан и задержанный в аэропорту "Внуково", был направлен в рамках программы ПРООН по профилактике ВИЧ, но с неверной маркировкой, организация находится в контакте с российскими властями для решения этого вопроса, заявил РИА Новости представитель Программы развития ООН.

Происшествия Глава фракции ЕР в гордуме Переславля задержан по делу об убийстве Глава фракции партии «Единая Россия» в гордуме Переславль-Залесского Владимир Корнилов задержан по подозрению в убийстве, о чем в разговоре с РИА Новости проинформировал председатель гордумы Сергей Корниенко.

Политика Названа дата голосования по импичменту Трампа в палате представителей "Завтра палата представителей осуществит одно из самых важных полномочий, предоставленных нам конституцией, когда мы проголосуем за утверждение двух статей импичмента в отношении президента США (Дональда Трампа)", - говорится в заявлении, которое приводится на сайте Пелоси.

Политика Торговая палата США предостерегла от санкций в отношении госдолга РФ Торговая палата США считает, что компании страны понесут серьёзный ущерб в случае, если будет принят законопроект, предполагающий введение ограничительных мер против суверенного долга России.