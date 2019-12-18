Политика
Российская газетаBloomberg: США признают бесполезность мер против «Северного потока-2»
Агентство Bloomberg со ссылкой на источники из числа сотрудников американской администрации сообщило о признании властями США бессмысленности санкций, введенных против газопровода "Северный поток-2". Вашингтон осознает невозможность помешать завершению строительства.
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Происшествия
Ограбление банка в Санкт-Петербурге попало на видео
Происшествия
В музее объяснили инцидент с куполом над челябинским метеоритом
Купол над обломком челябинского метеорита в историческом музее Южного Урала мог самопроизвольно подняться 14 декабря из-за технического сбоя.
Киберспорт
Warcraft III: Reforged отложили до 29 января
В комплект, напомним, входят две сюжетные кампании (Reign of Chaos и The Frozen Throne), а также современный мультиплеер и расширенный редактор карт, в который импортируют все творения сообщества из оригинальной Warcraft III.
Общество
В Госдуме предложат уравнять агрегаторы такси с перевозчиками
В Госдуму в среду внесут законопроект, уравнивающий в ответственности агрегаторы такси и перевозчиков.
Авто
Новая Kia Optima стала полноприводной
В Южной Корее уже стартовали продажи Kia K5 нового поколения.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Зайцева боится выходить из дома
Маргарита утверждает, что теперь боится выходить из дома, а еще ей поступают странные звонки.
Общество
«Яндекс» назвал самые популярные запросы россиян в 2019 году
Президентские выборы на Украине лидируют по числу запросов россиян в поисковике в 2019 году, следует из исследования «Яндекса».
Игры
В Steam открылся предзаказ ремейка Resident Evil 3
В Steam появилась возможность оформить предварительный заказ ремейка Resident Evil 3. На момент публикации материала доступно только стандартное издание игры, оно обойдётся в ₽1 999.
Шоу-бизнес
77-летняя Ангелина Вовк выходит замуж за молодого возлюбленного
Михаил Куницын сделал телеведущей предложение руки и сердца. Ангелина Вовк порадовала своих поклонников новостями из личной жизни.
Футбол
Бистрович: «Из ЦСКА в „Барселоне“ заиграли бы Акинфеев и Влашич»
Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович в интервью CSKA TV ответил на каверзные вопросы про своих одноклубников.
Шоу-бизнес
Нарколог назвал причину срыва Даны Борисовой
Доктор объяснил, что у Даны Борисовой эмоциональная дисрегуляция.
Космос
Световой парус выровняли в ускоряющем лазерном луче
Физики создали маленький световой парус из дифракционных решеток, который самостоятельно смещается к центру ускоряющего лазерного луча.
Политика
Зеленский предложил лишить Севастополь специального статуса
Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о специальном статусе Севастополя из конституции страны.
Происшествия
Три человека погибли при пожаре в доме в Якутии
«Заречным межрайонным следственным отделом СУСК России по Республике Саха проводится процессуальная проверка по факту обнаружения тел трёх человек при тушении пожара в деревянном доме на участке Улуу Тогой, расположенном в 21 км от села Ломтука Мегино-Кангаласского района», — указывается в заявлении.
Общество
В России за год стало на два миллиона больше «невыездных» должников
Судебные приставы за текущий год вынесли почти 6,6 млн постановлений о временном ограничении на выезд должников из России.
Интернет
Названы худшие пароли пользователей в 2019 году
Менеджер паролей NordPass назвал самые неудачные комбинации, которые использовались в этом году для защиты личных аккаунтов в сети.
Экономика
Evraz приостановила экспорт угля через Украину
По словам источников РБК, причина отказа в согласовании заявки Evraz заключается в том, что правительство РФ назначило единственным экспедитором при транзите угля с 1 декабря через территорию Украины компанию «Белказтранс Украина», у которой пока нет договора с «Украинской железной дорогой».
Энергетика
«Лукойл» прогнозирует рост спроса на нефть до 2035 года
Авторы исследования ожидают, что страны ОПЕК сохранят свою доминирующую роль на мировом рынке нефти и постараются удерживать котировки в диапазоне 60-80 долларов за баррель вплоть до 2035 года.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк показали журналистов, преследующих актрису
Близкие Анастасии Заворотнюк пожаловались на преследование со стороны журналистов.
Гаджеты
Huawei анонсировала старт продаж легких очков VR Glass
Представленный продукт с названием Huawei VR Glass имеет компактные размеры и в сравнении с подобными продуктами он является самым легким.
Политика
Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей
Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.
Кино
Васильев появится в новом сезоне «Сватов»
Российский актер Анатолий Васильев вернется в седьмой сезон сериала "Сваты". Актер покинул "Сваты" после четвертого сезона.
Общество
Лидер Башкирии принял решение платить за информацию о «фанфуриках»
Выход лидер республики видит в следующем: надо платить осведомителям.
Космос
Рождение планет будет изучать космический телескоп ESA: пора присмотреть к экзопланетам
Европейское космическое агентство готовит очередную миссию. Она будет связана с экзопланетами и наблюдением за рождением новых звезд.
Политика
Экс-премьера Украины и бывшего спикера Рады лишили госохраны
Украинские власти сняли государственную охрану с бывшего премьера страны Арсения Яценюка и экс-спикера Рады Александра Турчинова, сообщает "Страна.ua" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Кино
В Москве показали девятый эпизод «Звездных войн»
В московском киноцентре "Октябрь" состоялась премьера девятого эпизода киносаги "Звездные войны" кинематографиста Джей Джей Абрамса.
Общество
Телеканалы предъявили операторам ультиматум о вещании в интернете
В случае если оператор IPTV не подключится к «Витрине ТВ», распространение интернет-версии телеканала должно быть прекращено.
Общество
В России хотят уволить 25 млн человек
В России предложили уволить 25 млн человек.